Ліга Європи: пробудження від “зимової сплячки”

14/02/2019 Розмір тексту:

Вчора й позавчора стартувала весняна стадія змагань у Лізі чемпіонів, а сьогодні естафету приймає Ліга Європи. У нас до цього турніру інтерес особливий – саме в ньому беруть участь “Шахтар” і “Динамо”.

Кияни потрапили в 1/16 фіналу, без особливого блиску перемігши в доволі посередній за складом групі, а “гірники” отримали перепустку туди як маленьку втіху за третє місце у групі Ліги чемпіонів. Його статус нижчий, ніж той, що у “Динамо”, отож і суперники нашим клубам дісталися дещо різного рівня. “Динамо” сьогодні зіграє в гостях з “Олімпіакосом” з грецького Пірея, а “Шахтар” прийме у Харкові “Айнтрахт” з Франкфурта-на-Майні. Чемпіонати Німеччини та Греції в самому розпалі, й цей фактор дає нашим суперникам доволі суттєву перевагу. В якому стані підходять до поєдинків наші лідери? Товариські матчі вичерпної інформації дати не можуть; їхнім результатам не варто надто довіряти навіть якщо вони суцільно позитивні, а “Динамо” і “Шахтар” грали в них доволі нерівно, чергуючи перемоги з поразками. З-поміж найсуттєвіших кадрових змін: “Динамо” придбало у голландського “Вітеса” нападника Соля, якому належить виступати солістом у не надто переконливій нині атакуючій ланці; “Шахтар” продав (а якщо мати на увазі персонально коуча П.Фонсеку – то здихався) Ракицького в “Зеніт”. Не виключено, на цьому закінчилася і кар’єра “Славіка” в збірній. Може, й на краще – не буде в ній “паршивої вівці”, яка під час виконання національного гімну навіть не ворушила губами…

Повернемося все ж до сьогоднішніх матчів. Чи пройдуть наші клуби далі? “Один з них точно пройде. Який саме – не знаю”, – такий доволі “закамуфльований” прогноз зробив Мирон Маркевич. Дам волю своїм більш як півстолітнім вболівальницьким симпатіям до “Динамо” і зосереджуся на поєдинку в Греції. Трохи насторожує те, що останні 5 матчів у чемпіонаті “Олімпіакос” виграв із загальним рахунком 13:1. Все ж українські клуби, загалом, не мають підстав нарікати на історію стосунків з представниками футбольної Еллади, і наступний двобій очікується, попри всі нинішні вузькі місця “Динамо”, з дуже обережним оптимізмом. Ось прогнози на гру “Олімпіакос” – “Динамо” від тернопільських шанувальників футболу:

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 0:0

Віктор Уніят, головний редактор газети “Свобода” – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Микола Мартинчук, головний редактор “Нової тернопільської газети” – 2:1

Тетяна, багаторічна хатня працівниця у Греції – 1:0

Роман Петришин, пенсіонер – 1:1

Ігор Дуда