“Вільяреал” – “Манчестер Юнайтед” – 1:1 (серія 11-метрових – 11:10)

Поряд із здобутими в межах України титулами, у київського “Динамо” після вчорашнього фіналу Ліги Європи є ще одна невеличка підстава для втіхи. Скоріше навіть не для втіхи, а для самовиправдання: команда М.Луческу поступилася в 1/8 цього турніру не будь-кому, а майбутньому володареві трофею. Причому автором обох голів у матчі-відповіді у Вільяреалі та гола у ворота “Манчестер Юнайтед” у фінальному поєдинку в польському Гданську був Морено.

Фаворитом фіналу вважався англійський клуб, але іспанці зробили все, щоб не розгулялися лідери атаки манкуніанців Фернандеш, Решфорд і Кавані та не влаштували такий “асфальтний коток”, під який потрапила у півфінальному матчі “Рома” (6:2). Змагатися в техніці обводки з суперниками гравцям “МЮ” було важкувато – ті самі можуть навчити цього будь-кого. Як і вміння використовувати зручні нагоди, що й зробив на 29 хв. той самий Морено, вивівши свою команду вперед. Зрівняти рахунок на 55 хв. вдалося Кавані – це стало наслідком потужного тиску на ворота “Вільяреала” з самого початку другого тайму. Решта його пройшла в безрезультатних спробах футболістів “МЮ” завдати вирішального удару, а у додатковий час на полі встановилася певна рівновага – в тому розумінні, що гострих моментів з боку обох суперників не було. Не виключено, команди передбачали такий перебіг матчу й що справа, врешті-решт, дійде до 11-метрових – в усякому разі, виконували вони їх бездоганно. Бездоганно до того моменту, коли пробивати з позначки взявся голкіпер “МЮ” Де Хеа. Зробив це страж воріт невдало, чим подарував перемогу і кубок суперникам, ставши єдиним іспанцем на полі, котрий в той момент не радів перемозі своїх співвітчизників. До цього варто додати, що Де Хеа ще й пропустив усі 11 ударів у свої ворота. Взагалі, не можна сказати, що це є його сильною стороною – один з найсильніших голкіперів світу не може відбити пенальті з квітня 2016 р. За цей час у його ворота після ударів з “точки” залетіли 36 м’ячів.

Але решта іспанців на полі раділа цілком в дусі їхніх національних традицій. Включно з тренером Унаї Емері, для якого це вже четвертий кубок Ліги Європи (три попередні – з “Севільєю”. Цього разу – з командою міста з населенням 50 тис. людей. Четверта “з хвостиком” частина Тернополя. Такі західноєвропейські футбольні реалії…