“Вольфсбург” – “Шахтар” – 1:2

Найперше – вітання головному редактору газети “Свобода” Віктору Уніяту, який єдиний серед наших футбольних оракулів передбачав перемогу “Шахтаря”. І – саме з рахунком 2:1. От тільки тішитися нею українські вболівальники можуть недовго…

Найгірше в будь-якому виді діяльності – коли робиш марну роботу. А гра “Вольфсбурга” і “Шахтаря” має досить реальні шанси виявитися з розряду саме такої роботи: УЄФА офіційно оголосила, що наступного тижня (орієнтовно 17 березня) в форматі відеоконференції відбудеться зустріч з усіма європейськими федераціями, на якій буде обговорена можливість перенесення чи відміни Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Євро-2020 – через отой самий клятий коронавірус, який уже набув характеру пандемії. За інформацією провідного французького видання L’Equipe, попередній план – перенести Євро на 2021 рік. Поточні турніри Ліги чемпіонів і Ліги Європи, ймовірно, будуть відмінені. Або ж, як ще один варіант – дограні влітку замість Євро 2020.

Що й казати, не дуже весело… Тому на радість футболістів “Шахтаря”, які вже на 17 хв. відкрили рахунок (Мораєс скористався не зовсім звичним для німецького клубу “бардаком” у захисті) дивився з деяким смутком. Цей гол став наслідком нехай і не дуже помітної, та все ж переваги гірників, чия бразильська колонія (Тайсон, Патрік, Ісмаїлі, Тете, Маркос Антоніо, Додо) отримала можливість зайнятися улюбленою справою: позиційною грою з контролем м’яча в центрі з його швидкою доставкою на фланги. Щодо “Вольфсбурга”, то володар 7-го місця у нинішній таблиці Бундесліги більше нагадував якогось середняка з датського чи шведського чемпіонату. Саме з флангового пасу Ісмаїлі “народився” гол Мораєса. Ще через 5 хв. “Шахтар” мав можливість остаточно зняти питання стосовно переможця матчу, однак призначений у ворота господарів пенальті з якогось доброго дива взявся виконувати Коваленко. За наявності цілої купи бразильців це видалося справді дивним і, щиро кажучи, недобрі передчуття виникли ще тоді, коли український хавбек готувався до виконання суддівського вироку. Він їх виправдав – пробив просто “дубово”. Втім, аналогічним жестом відповіли й господарі уже в компенсований до першої половини час – їхній провідний форвард Вегхорст, виконуючи пенальті, призначене за гру рукою Матвієнком, послизнувся і запустив м’яч високо над поперечиною. У порожній чаші стадіону чути було практично кожен звук, і до такого антуражу футбольних матчів на певний час доведеться звикнути.

Другий тайм почався з того, від чого гравців “Шахтаря” застерігали і спортивні оглядачі, і, напевно, їхні тренери: з пропущеного гола на 48 хв. зі стандарту, що є чи не головною атакуючою зброєю “Вольфсбурга”. Знову “відзначився” Коваленко, який на пару з Матвієнком не змогли завадити завдати удару захиснику “вовків” Бруксу. В подальшому гра проходила переважно на певній відстані від воріт обох команд; гості й далі розгортали позиційний наступ, а господарі без особливого (точніше, без жодного) ефекту намагалися контратакувати. Все ж стандартне положення, яке на початку тайму нашкодило “Шахтареві”, на 73 хв. йому прислужилося: після удару Патріка зі штрафного відбитий голкіпером у поперечину м’яч добив у ворота Маркос Антоніо. За час, що залишився, аргументів для того, щоб вирівняти становище, у “вовчої зграї” не знайшлося. Якимись не дуже грізними виявилися у них ікла…

Традиційно в кінці повідомляв про дату матча-відповіді, але зараз це зробити вкрай проблематично…

Ігор Дуда