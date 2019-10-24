Після скромного доробку “Шахтаря” в Лізі чемпіонів приспів час дбати про рейтинг України (і про власну клубну касу) нашим двом учасникам Ліги Європи.

Сьогодні “Динамо” у Києві прийме “Копенгаген”, а “Олександрія” після пов’язаних з туманною погодою затримок таки долетіла до Франції, де зустрінеться з “Сент – Етьєном”. Власне, поклавши руку на серце, перспективи команди В.Шарана у виїзній грі не видаються навіть туманними, і рука тягнеться назвати їх просто безнадійними, але… зачекаємо до вечора. Зрештою, може ж нинішня п’ята команда УПЛ спробувати довести, що чогось варта в протистоянні з теж нинішнім десятим клубом французької Ligue 1. Он і коуч “Сент-Етьєна” К. Пюель із типовим французьким політесом висловився про майбутнього суперника: “Олександрія” – бойова команда. Їх грі властива агресія – це особливо проявляється в оборонних діях(??). Перш за все, я б відзначив їхній характер. У поєдинку проти “Гента” вони виглядали здорово”. Лише б ота затримка в аеропорту не називалася пізніше як головна і майже єдина причина можливої невдачі…

Якщо у Сент-Етьєні зустрічатимуться аутсайдери своєї групи, то у Києві зійдуться у двобої, можна сказати, її лідери. Хоча назвати таким “Динамо” з одним-єдиним забитим голом у двох матчах (щоправда, і з жодним пропущеним) не дуже повертається язик. Це – радше свідчення рівня групи, в якій наш ще недавній флагман, на жаль, почувається цілком природно. Нічого не вдієш…

Все ж, вболівальники “Динамо” сподіваються, що клубу вдасться здійснити прорив і протиставити казкам Андерсена, які мама колись читала перед сном, колоритну оповідку діда Панаса з нібито його незабутнім “Отака…, малята”. І що сьогоднішня гра стане торжеством атаки, а не занудливої, як прогнозована осіння негода, біганини й безцільного перекочування м’яча чи передач “в нікуди”. Схоже сподівання висловлює і автор отого самого наразі єдиного гола “Динамо” у ворота шведського “Мальме” Віталій Буяльський: “Буде чудово, якщо вдасться забити швидкий м’яч”. Звісно, не заперечуємо. Додамо лише: і не один. Оптимістично налаштований і форвард “Динамо” першої половини 80-х років Віктор Хлус: “Динамо” зараз на підйомі (справді? – І.Д.), “Копенгаген” можна спокійно перемагати”

Наразі ж – серія прогнозів на матч “Динамо” – “Копенгаген” від тернопільських футбольних “мессінгів”:

Володимир Чайковський, методист центру освітньої аналітики – 3:1

Юрій Ковальков, ентузіаст філателії – 2:1

Василь, нічний сторож – 1:1

Ігор Гулько, колишній масажист “Ниви” – 1:0

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 0:0

Ігор Дуда