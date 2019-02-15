Ліга Європи: однакові рахунки з різною перспективою

15/02/2019 Розмір тексту:

“Олімпіакос” – “Динамо” – 2:2

“Шахтар” – “Айнтрахт” – 2:2

Достойний, загалом, виступ обох наших представників у перших матчах 1/16 Ліги Європи все ж залишив їм неоднакові шанси на продовження боротьби в турнірі. Попри однаковий підсумок обох матчів.

Почати хочеться з простого запитання, що виникло у першому таймі поєдинку в Греції: якщо “Олімпіакос” здолав у вирішальній грі за вихід з групи з потрібною різницею в два м’ячі нехай і підупалий, та все таки “Мілан”, то з якого доброго дива йому не перемогти ще “сирувате” навесні “Динамо”? Ще з 70-х років пригадую розмови, що нашим клубам важко грати на початку весни (тепер ще раніше – уже взимку); траплялися й приємні винятки, але загалом ця проблема залишається актуальною. Вже перший момент, що виник біля воріт “Динамо” в дебюті гри, завершився голом – нападник греків сповна скористався неповороткістю київських захисників і з близької відстані вразив ціль. Надалі м’яч у киян вперто не хотів триматися; про іспанського новобранця Соля коментатору доводилося періодично нагадувати, щоб глядачі зовсім не забули про його присутність на полі – інакшим чином помітити її було нелегко; греки діяли точніше, винахідливіше і швидше, постійно випереджаючи киян. Господарі атакували і флангами, і центром, і нейтралізовувати їхні випади динамівцям вдавалося з великими труднощами. Тим більше – з урахуванням великої кількості власних невимушених помилок. І тут раптом – наче грім серед ясного неба, надісланий грекам їхнім Зевсом. На 27 хв. Кендзьора у підкаті видряпав м’яч, внаслідок чого вийшов пас на вільного Буяльського, і Віталій з ходу переправив шкіряну кулю у ворота. Відбувся такий потрібний гол на виїзді. Господарів це трохи вибило з атакуючої колії; “Динамо” вирівняло гру, аж тут раптом на 40 хв португальцю Діашу вдався відчайдушний удар здалеку. Красиво, ефектно, хоча й до Бойка можуть бути запитання.

У другому таймі “Динамо” спробувало довести, що підготовчий зимовий період був таки підготовчим, а не пізнавально-екскурсійним. До того ж, грецький “тигр” виявився з … пап’є маше; уся його бравада першого тайму кудись поділася. Кияни притисли господарів, що, втім, не заважало їм епізодично робити дурниці біля власних воріт. Йшли останні хвилини, і лише коментатор висловив думку, що киянам не варто бігти вперед, як вони одразу ж її спростували. Шепелєв на фланзі “накрутив” кількох суперників і зробив точний навіс на Циганкова, котрий скинув м’яч головою Вербічу. Словенський легіонер активно провів гру, часто опинявся в епіцентрі подій, отож справедливо, що саме йому судилося поставити в ній крапку. Рахунок ніби й сприятливий для “Динамо”, однак запитання до гри команди залишаються і остаточну відповідь на них отримаємо через тиждень у Києві.

Не виглядає безнадійною ситуація і для “Шахтаря”, хоча 2:2 на власному полі у протистоянні з міцним представником Бундесліги – не найбільш омріяний результат. Це – якщо не вдаватися в подробиці матчу. Коли ж врахувати, що вже на 11 хв гірники опинилися в меншості (вилучення Степаненка можна прирівняти з видаленням значної частини станового хребта організму), то такий підсумок гри можна вважати ще не найгіршим. Протистояти в меншості грізному балканському дуету “Айнтрахта” Йовіч-Ребіч було нелегко, однак захист “Шахтаря” тримався доволі стійко, а голкіпер П’ятов, зробивши свою вже “фірмову” помилку на початку (заповз разом з м’ячем за лінію воріт) в подальшому не раз “підчищав гріхи” своїх партнерів. Гості мали більше нагод, щоб спокійно очікувати матчу-відповіді вдома, однак відзначитися у меншості вдалося саме господарям: швидка й не позбавлена витонченості атака гірників закінчилася точним ударом Тайсона. Отже, 2:2 – ситуація ніби й на користь німецьких “орлів”, але “Шахтар” має досвід виїзної перемоги у виїзній грі над майже рівноцінним представником Бундесліги – “Хоффенхаймом” . Тому інтрига перед матчем-відповіддю у Франкфурті-на-Майні зберігається.

Ігор Дуда