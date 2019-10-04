“Лугано” – “Динамо” – 0:0

“Олександрія” – “Гент” 1:1

Прогнози тернопільських футбольних оракулів практично не залишали місця для нічийного підсумку матчу “Лугано” – “Динамо” – за винятком хіба що мого знайомого з Гани, який передбачав результативну нічию – 2:2 ( а я зі своїм 1:4 взагалі зганьбився). Матчі наших клубів через якусь технічну несправність телемережі, яка, завдяки наполегливим старанням відповідної служби фірми “Колумбус”, про які щоразу повідомляв у слухавці приємний жіночий голос, так і не була усунута і через пів доби, на момент написання матеріалу, бачити не довелося, тому враження про них можу скласти лише з репортажів на спортивних сайтах. Втім, може краще, що не вдалося побачити гру нашого віце-чемпіона із швейцарським суперграндом – спокійнішим був сон.

“Ми втратили два очки… не показали в атаці все те, що могли. Сьогодні було багато браку в досить простих ситуаціях. Трохи не вистачило сил, не вистачило якості”, – так резюмував гру своєї команди по її закінченні коуч О.Михайличенко. А це означає, що як і за правління О.Хацкевича, так і тепер, при новому тренерові, “Динамо” бракує зіграності й функціональної готовності – чи не головних елементів успішної гри. Більше того, якби двічі впродовж матчу союзницею киян не виступила поперечина, результат поєдинку в Швейцарії міг бути взагалі ганебним. Ще рік тому мова йшла про те, що “Динамо”, мовляв, ранувато зазіхати на участь у Лізі чемпіонів. Цього сезону президент клубу І.Суркіс уже поставив перед О.Хацкевичем таке завдання. Воно не було виконане і, судячи з натужної і непереконливої гри в Лізі Європи, може й на краще – а то отримували б замість занудливих 0:0 з “Лугано” приголомшливі 0:5 чи 0:6 від “Реала” чи “ПСЖ”…

У паралельному матчі групи В “Мальме” зіграв удома 1:1 з “Копенгагеном”. Подій в групі, як видно, розгортаються досить мляво, і багато, мабуть, вирішиться у спарених поєдинках “Динамо” і “Копенгагена”, які пройдуть 24 жовтня і 7 листопада.

Натомість “Олександрію ” можна привітати з першим очком у груповому турнірі. Легкість, з якою “Гент” забив швидкий гол (знову, на жаль, не обійшлося без похибки голкіпера Ю.Паньківа) викликала легку тривогу й думку про те, що на цьому біди номінальних господарів львівського стадіону не закінчаться. Надалі про оті можливі біди і про сам хід доводилося лише здогадуватися, оскільки вельми вчасно, як вже згадував, зникли всі телевізійні канали. Але, судячи із заголовків бельгійських видань на кшталт “Гравці “Гента” повертаються засмученими, бо не змогли перемогти в Україні”, підопічним В.Шарана таки вдалося щось протиставити трохи самовпевненим гостям. Найперше – вони змогли зрівняти рахунок, що зробив на 61 хв. Сітало. Повертаючись назад, можна згадати, що його міг відкрити Лучкевич вже на другій хвилині, однак пристойний удар головою олександрійця зміг нейтралізувати голкіпер “Гента”. Так що назвати поєдинок “грою в одні ворота” з боку гостей, які гонористо вважали себе більш досвідченими, майстровитими і, відповідно, більш гідними перемоги, навряд чи можна. Результат – на табло, і войовничо настовбурчені пір’їни на головному уборі символу “Гента” могли б трохи й спласнути…

У іншому матчі групи І “Сент-Етьєн” розійшовся миром з “Вольфсбургом” з таким же рахунком 1:1. Тепер на “Олександрію” чекають два спарені поєдинки з французьким клубом, який, як і олександрійці, досі “розжився” лише одним очком.

Ігор Дуда