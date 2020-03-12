Сьогодні “Шахтар” у Вольфсбурзі проведе перший матч 1/8 Ліги Європи проти місцевих “вовків”.

За порожніх трибун (коронавірус продовжує тримати Європу в напрузі) це може видатися комусь настільки тужливим, хоч справді вовком вий… Але це швидше проблема господарів арени, які будуть позбавлені свого 12-го гравця. Сумнівно, однак, щоб цей фактор дуже деморалізував гравців німецького клубу. Можна майже безпомилково передбачити, що вони постараються закласти на своєму безлюдному стадіоні хорошу основу для остаточного успіху і виходу в чвертьфінал турніру. Все б нічого, як мовиться, Бог в поміч, але… перед “Шахтарем” стоїть аналогічне завдання і виконати його гірники, звісно ж, намагатимуться, незважаючи на дуже неприємну і невчасну (а коли вона буває вчасною?) кадрову втрату: через проблеми з меніском орієнтовно на місяць вибув з ладу Т. Степаненко, якого вчора прооперували в Лондоні. Його роль станового хребта важко переоцінити: він міг виконати роль як своєрідної “затички”, так і ударного форварда (як у матчі в Лісабоні з “Бенфікою”), і коучу Л. Каштру та його штабу доведеться добряче поламати голову, щоб заповнити цю несподівану прогалину в ігровій конструкції команди. Чи вдасться це зробити? Хотілося б сподіватися, що захист гірників не дасть “розгулятися” небезпечному форварду “вовків” голландцю Вегорсту, а попереду фантазії та техніки Тайсона, Марлоса, Мораєса виявиться достатньо для того, щоб повертатися додому в непоганому настрої. Букмекери оцінюють шанси обох команд на вихід у наступний раунд як приблизно рівні, та все ж невелику перевагу віддають “Шахтареві” – 1.79 проти 2.03. Найбільш очікувані рахунки – 1:1 і 0:0, а також мінімальна перемога господарів.

А яким бачиться сьогоднішній матч тернопільським футбольним провидцям а також моєму німецькому знайомому? Ось серія їхніх прогнозів на матч “Вольфсбург” – “Шахтар”:

Сімон Шмідт, брокер з Фрайбурга – 2:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Ігор Лабінський, співробітник охоронної фірми 1:1

Святослав Півторак, депутат міськради – 2:2

Микола Рудик, експедитор – 2:1

Резюме: всупереч букмекерам, не надто оптимістично. Але й не зовсім безнадійно.

Ігор Дуда