“Маріуполь” – “АЗ Алкмар” (Нідерланди) – 0:0

ЦСКА (Болгарія) – “Зоря” – 1:1

Матчі українських клубів у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи проходили практично паралельно, отож доводилося переключатися з каналу на канал, щоб стежити за подіями в обох поєдинках. Найперше враження: футболісти “Маріуполя” мають добряче “проставитися” своєму голкіперу Худжамову – якби не страж воріт, інтрига перед матчем-відповіддю могла б благополучно потонути вже в чорноморській Одесі. Голландці недовго придивлялися до суперників й, швидко зрозумівши, що гравці “Маріуполя” їх трохи побоюються, заволоділи ігровою ініціативою. Це вилилося у регулярній появі гостей на зручних для удару позиціях, однак згаданий Худжамов, упоравшись з кількома небезпечними “пострілами”, по-справжньому впіймав кураж і до кінця гри “тягнув” усе, що летіло в площину його воріт. А летіло туди ой як багато всього… Лише під завісу матчу, коли втома голландців позначилася на їхній активності, номінальні господарі стадіону в Одесі трохи стрепенулися і завдяки зусиллям, передусім, Кірюханцева, здійснили кілька гострих флангових вилазок, які могли навіть принести результат. Але – в підсумку 0:0. Позитив: не пропустили у домашньому поєдинку. Негатив: рівень “Аз Алкмар” все ж видається помітно вищим, і у матчі-відповіді це має датися взнаки. Хоча футбол багатий на усілякі алогізми…

Більший оптимізм з точки зору продовження боротьби відчувають футболісти “Зорі”. Втім, потрапити у груповий турнір їм буде непросто – у раунді play off, швидше за все, доведеться зустрітися з “Еспаньолом” з Барселони. Перспектива не з найприємніших – іспанці є іспанці. Але до них ще треба дістатися. Першим кроком до цього став матч у Софії. Від колишньої репутації місцевого ЦСКА – команди Петара Жекова, Христо Стоїчкова, Йордана Лєчкова – залишилися лише спогади. Сьогодні це – суміш місцевих гравців а також не дуже відомих у футбольному світі бразильців, португальців, британців. Є навіть представник Гамбії. Отой “інтернаціонал” чимось особливим гравців “Зорі” здивувати не зміг, хоча й спромігся вразити її ворота на 14 хв.

До тями гості приходили досить довго, через що їхні дії в атаці виглядали одноманітними і непереконливими. Все ж на перерву вдалося піти за сприятливого результату – після флангового прострілу м’яч, швидше за все, знайшов руку когось із легіонерів ЦСКА, і екс-гравець “Байєра” Юрченко бездоганно виконав пенальті. А вже на початку другої половини “Зоря” могла вийти вперед і значно полегшити своє завдання у повторному матчі, однак Іванесеня, перебуваючи в кількох метрів від воріт, надто неоковирно вдарив по м’ячу, який несподівано прилетів до нього після розіграшу кутового. В подальшому спроби господарів здобути перемогу не були підкріплені достатньо гострими діями в атаці, а гості ж, мабуть, були задоволені результатом і переважно зосередилися на тому, щоб його втримати.

Матчі-відповіді відбудуться 15 серпня.

Ігор Дуда