“Будучност” – “Зоря” – 1:3

Першим серед українських клубів стартувала у новому сезоні єврокубків “Зоря”. Її тепер очолює новий тренер – Віктор Скрипник, відомий в минулому гравець збірної України, а також бременського “Вердера”. Там же, у Бремені, Скрипник отримав і перший досвід роботи – можливо, не надто вдалий, але цінний. Тепер він вирушив разом із “Зорею” у єврокубковий похід. Тренер, який майже два роки очолював клуб Бундесліги – це щось зовсім нове для нашого футболу. Стартувала українська команда у 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи матчем проти чорногорської “Будучності”. І вже зараз можна передбачити, що якщо не станеться якоїсь надзвичайної футбольної події, то український клуб може вивчати когось із суперників у наступному раунді кваліфікації – болгарський ЦСКА чи хорватський “Осієк” (“приклеїв” жереб “Зорю” до Балкан…).

“Будучності”, можна сказати, сповна виправдав свою назву (“майбутнє”) в тому розумінні, що навіть на тлі суттєво оновленої й, відповідно, недостатньо зіграної “Зорі” виглядав “зеленим” новачком, якому поки що залишається лише вірити в оте світле майбутнє. Два швидкі голи Громова на 16 і 19 хв. поставили господарів у критичне становище, виходу з якого їм знайти так і не вдалося. Як і не вдалося українським шанувальниками футболу сформувати більш-менш цілісну думку про можливості нинішньої “Зорі” – суперник для цього був не зовсім підходящий. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня у Запоріжжі.

Ігор Дуда