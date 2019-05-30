“Челсі” – “Арсенал” – 4:1

Політика УЄФА на популяризацію футболу в межах континенту змусила два лондонські клуби мандрувати світ за очі – аж у Баку, щоб з’ясувати, хто з них стане цьогорічним лауреатом Ліги Європи. Вболівальники “Арсенала” навіть подали петицію з вимогою перенести гру в Лондон, однак керівництво УЄФА наполягло на своєму. Це, в свою чергу викликало деякі проблеми, пов’язані з політикою в ширшому розумінні слова. Навряд чи хтось із старих азербайджанських комуністів (якщо такі ще вціліли) досі таїть злість на англійців за 26 розстріляних бакинських комісарів – ця тема вже давно поросла мохом. А от наявність у складі “Арсенала” Генріха Мхітаряна, з огляду на перманентний конфлікт навколо Нагорного Карабаху, потенційно могла обернутися небажаними ексцесами. Отож керівництво “канонірів” вирішило, від гріха подалі, залишити вірменського хавбека вдома.

Самому ж “Арсеналу” перемога в турнірі важила значно більше, ніж їхнім суперникам: “Челсі” уже здобув путівку в Лігу чемпіонів наступного сезону, а для “гармашів” саме успіх у Баку залишався останньою шпариною, щоб пролізти туди. Саме це, вочевидь, і мало визначати їхнє старання у звітному поєдинку – більше, ніж статус самого призу, ставлення до якого в Англії доволі, скажімо так, доволі стримане. Ну, принаймні, не таке пієтетне, як у нас – представники цієї країни перемагали в турнірі (враховуючи колишній Кубок УЄФА) 8 разів.

Невеличка гримаса сучасної футбольної глобалізації: в матчі двох англійських команд (!) в стартовому складі на полі з’явився аж… один (!) англієць – гравець “Арсенала” Мейтленд-Найлс. Окрім цього, гра була позначена ще кількома суто особистісними моментами. Тренерське крісло під коучем “Челсі” Мауріціо Саррі загрозливо хиталося, а в передматчевих оцінках часто наголошувалося на тому, що 60-річний італієць досі не здобув жодного трофея. 37-річний голкіпер Петр Чех проводив свій останній матч за “Арсенал” і саме – проти свого колишнього клубу, якому віддав 11 років. Лідер “Челсі” Еден Азар теж, судячи з усього, вийшов у синій футболці з написом Yokohama Tyres востаннє – питання з його переходом в “Реал” вже практично вирішене.

Футбол буває жорстоким – урочистої церемонії проводів ветерана не вийшло. Чех, хоч і рятував своїх партнерів не раз і не два, все ж чотири рази капітулював у проміжку між 49 і 72 хвилинами. Зате прощання Азара з Лондоном видалося, можна сказати, тріумфальним – не виключено, що менеджмент клубу тепер “душить жаба” за те, що відпускають такого гравця, нехай і за тризначну суму. Взагалі, перебіг першого тайму на таку зливу голів у другому, причому в одні ворота, не налаштовував. Перевагу комусь із суперників було віддати важко, і в сонну голову вже закрадалася думка про можливий овертайм і навіть серію пенальті. Однак у другій 45-хвилинці “Челсі” рішуче заперечив проти цього. Голи Жир, Педро і дубль Азара стали шоком для “канонірів” і їхнього наставника Унаї Емері, який вважався неперевершеним фахівцем саме з вигравання фіналів Ліги Європи (на його рахунку їх 3, в тому числі й над нашим “Дніпром” у 2015 р.). Цього разу не вийшло. Як не вийшло і в Англії отримати завдяки “Арсеналу” п’ятого представника в Лізі чемпіонів. Доведеться гонористому іспанському entrenador і його команді ще на рік залишитися в Лізі Європи – як двієчнику в колишній радянській школі…

Ігор Дуда