Церемонії жеребкування єврокубків у швейцарському Ньоні нині стали доволі вихолощеними – ніяких тобі звабливих “ледєй” (чи miss). Все зводиться до суто технічної процедури, в якій педантичний (і, напевно, доволі нуднуватий) функціонер УЄФА Джорджо Маркетті почувається як риба у воді.

Воно й зрозуміло – безпека дорожча. З “ледями” ж можна зустрітися і поспілкуватися деінде – з дотриманням норм безпечних стосунків.

Спортивна доля цього разу відрядила українські клуби в різні куточки Європи (якщо вважати стовідсотковою Європою той же Ізраїль). “Шахтар”, який набрався сміливості й не поступився у Мілані “Інтерові” й навіть мав деякі шанси пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів, зустрінеться в 1/16 Ліги Європи з “Маккабі” з Тель-Авіва. А “Динамо”, яке спромоглося випередити в групі “Ференцварош” Сергія Реброва (на щось більше й не зазіхалося), вирушать наприкінці лютого до Бельгії – у одне з найкрасивіших, як кажуть, у Європі місто Брюгге. У якому протягом майже двох годин розігрували якусь не зовсім зрозумілу кінодію Ралф Файнс, Колін Фаррел і Брендан Глісон. У “Динамо” там буде цілком конкретне завдання: не залягти на дно (як чомусь перекладалася назва відомої кінострічки, хоча оригінальне “In Bruges” ніби не обов’язково передбачає таке тлумачення), а спробувати щось протиставити місцевому чорно-синьому клубові з нашим Едуардом Соболем у складі.