Одразу варто уточнити: роль лідера “Динамо” ще треба буде підтвердити, а от ФК “Олександрія”, яка зараз у надпотужній УПЛ шкандибає на обидві ноги, заздалегідь обіцяє бути “солоденькою булочкою” для своїх суперників.

Йдеться про суперників у груповому турнірі Ліги Європи, жеребкування якого відбулося вчора. Воно, зрозуміло, було позбавлене “зірковості” й, відповідно, помпезності вчорашнього розведення по групах учасників Ліги чемпіонів і радше виглядало простою робочою процедурою. Все ж, мабуть не зовсім простою – в якийсь момент в організаторів виникла плутанина із кількома клубами – не знали, куди їх, бідолашних, приткнути. Втім, цю заминку швидко усунули.

Отже, “Динамо” у групі В отримало в суперники датський “Копенгаген”, шведський “Мальме” та швейцарський “Лугано”. Скажете, Олексієві Михайличенку з його штабом можна вже “зазирати” у весняну стадію турніру? А що як раптом вперті скандинави та співвітчизники влучного стрільця Вільгельма Телля з цим категорично не погодяться? Наразі “Динамо” справляє враження чого завгодно, але не організованої та боєздатної команди, здатної саме боротися за потрібний результат, а не просто підбирати те, що погано лежить. “Знову “Динамо” лохи попалися”, – читаю в соцмережах. Можливо – якщо не вважати нині отими самими “лохами” самих динамівців, нехай пробачать вони таку оцінку. Але після 1:1 з самим “Олімпіком” (зовсім не тими, що з Марселя і Ліона) на іншу розщедритися важкувато…

“Олександрію” в її 4 кошику завідомо не чекало нічого веселого. Але нехай Володимир Шаран і його підопічні зарані не засмучуються – вони, як мінімум, зможуть побачити центральний завод Volkswagen у Вольфсбургу, дегустувати французького вина у Сент-Етьєні й скуштувати не менш знаного бельгійського шоколаду в Генті. Саме з однойменними клубами з цих міст доведеться зіграти у групі бронзовому призеру чемпіонату України. Причому в складі “Гента”- ціла купа українців, зокрема Яремчук, Безус, однак навряд чи від цього олександрійцям стане легше…

Ігор Дуда