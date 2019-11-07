Сьогодні два наші представники у Лізі Європи – “Динамо” і “Олександрія” – проведуть чергові поєдинки. Кияни – у Копенгагені проти клубу з такою ж назвою, а олександрійці прийматимуть у Львові французький “Сент-Етьєн”.

Команда В. Шарана два тижні тому у Франції якщо й не стрибнула значно вище власної голови (господарі не пред’явили переконливих аргументів для своєї перемоги), то вже точно – зіграла цілком гідно і змусила рахуватися з собою, зігравши в “суху” нічию. Отож якщо “Сент-Етьєн” таки має намір посперечатися з “Вольфсбургом” і “Гентом” за одне з двох перших місць у групі, то у Львові від нього варто очікувати значно серйознішого ставлення до суперника. Втім, і “Олександрія” ще не втратила (принаймні теоретично) шансів пробитися у весняну стадію турніру, тому гра обіцяє бути напруженою. Хотілося б, звичайно, щоб наша команда здобула першу перемогу, тим більше над “Сент-Етьєном”, назва якого викликає у вболівальників зі стажем похмурий спогад про березень 1976 р., коли цей клуб зупинив у 1/4 тодішнього Кубку чемпіонів, здавалося, непереможне “Динамо” В. Лобановського (2:0, 0:3).

Теперішньому ж “Динамо” доведеться вирішувати нелегке завдання у вітровійному Копенгагені. Матч у Києві для підопічних О. Михайличенка склався не дуже вдало, і підсумковий рахунок (1:1) з урахуванням перебігу гри був, можливо, ще не найгіршим з можливих. Кияни, щоправда, після цього мають в активі обнадійливу, з точки зору ігрового прогресу, кубкову перемогу над “Шахтарем”. Однак наскільки цей прогрес стабільний і чи не був він всього лише виявом якогось тимчасового “осяяння” в поєдинку з головним опонентом останнього десятиліття – має показати сьогоднішній матч проти чемпіона Данії. До речі, інформація для роздумів (не дуже веселих): у далеко не “суперовій” за європейськими мірками данській Superligaen цілком “вміщаються” 14 клубів, а ми в себе ніяк не можемо знайти оптимальну систему турніру для 12…

Втім, як висловлювався небезвідомий Кіса Вороб’янінов у “12 стульях”, до науки, яку я в даний час представляю, це стосунку немає. Точніше – має, але опосередковано. І не до науки, а до турніру. Динамівці самі загнали себе у становище, коли їхні претензії на лідерство навіть у більш ніж посередній групі не видаються беззаперечними. Сьогодні – саме час і нагода довести їхню обгрунтованість. Чи вдасться? Ось чергова серія прогнозів від тернопільських шанувальників і, наважуся сказати, в переважній більшості своїй непоганих знавців футболу на матч “Копенгаген” – “Динамо”:

Анатолій Назаренко, колишній гравець “Ниви” – 1:1

Анатолій Крохмальний, автор програм на телеканалі TV-4 – 0:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:0

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 0:1

Святослав Півторак, депутат міськради – 3:1

Майкл, студент з Гани – 2:1

Ігор Дуда