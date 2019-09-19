Нехай не ображаються на мене футболісти “Олександрії”, але у рамках наведеною народної приказки роль хижака їм відвести важкувато. Принаймні поки що.

В світлі цього заінтригувала оцінка “Вольфсбурга” тренером українського клубу В.Шараном. Наставник висловив думку, що німецька команда воліє грати на контратаках. Хм… усіляких тренерських “академійов” я не закінчував, і всяке, звичайно, трапляється в футболі, але ви можете уявити, щоб “Вольфсбург” на своєму Volkswagen-Arena та ще й проти вельми знаної в Європі “Олександрії” обережно вичікував, коли вдасться вибігти у контратаку? Я – ні. Тому залишається прогнозувати дуже нелегкий для українців матч і, звичайно ж, побажати їм спортивного щастя. Воно їм сьогодні зовсім не завадить.

Дещо інше завдання стоїть перед київським “Динамо”, яке вдома зіграє проти “Мальме”. Шведський клуб, попри доволі високий статус у внутрішньому чемпіонаті і яскраву, хоч і добряче потьмянілу сторінку в своєму літописі (участь у фіналі Кубку чемпіонів 1979 р., на шляху до якого, до речі, здолав “Динамо” – 0:0 ,2:0), нині особливими здобутками у Європі похвалитися не може. Але стан справ у самому “Динамо”, особливо після останньої поразки від “Десни” зараз такий, що з певним острахом можна очікувати на приїзд не лише “Мальме”, а й представників, приміром, Мальти, Молдови чи самого Ліхтенштейну… Наскільки відомо, президент “Динамо” І. Суркіс пригрозив футболістам серйозними штрафними санкціями у випадку невдачі ( а такою сприйматиметься будь-який інший результат, крім перемоги) в поєдинку проти шведів. Втім, якщо гравці заповзялися банально “сплавити” нелюбого їм О. Михайличенка (що видається не зовсім неймовірним), то навряд чи їх відверне від цього задуму удар по їхніх кишенях (точніше, мабуть, банківських картках).

Як воно буде у Вольфсбургу і Києві – побачимо сьогодні увечері. Наразі ж – чергова серія прогнозів від тернопільських футбольних оракулів на матч “Динамо” – “Мальме”:

Ярослав Вівчарук, заст. нач. управління водних ресурсів – 2:1

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Роман Петришин, пенсіонер – 2:1

Ігор Лабінський, працівник охоронної фірми – 1:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 3:1

Майкл, студент з Гани – 2:0

Оксана, викладачка музики – 1:0

Резюме: легкої прогулянки динамівцям практично ніхто не пророкує, але впевненість у їхній перемозі майже одностайна.

Ігор Дуда