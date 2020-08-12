“Шахтар” – “Базель” – 4:1

Дірки в швейцарському сирі Emmentaler – ознака його якості. Чотири зяючі дірки у воротах швейцарського “Базеля” вчора – свідчення високої якості гри “Шахтаря”. Навіть наші прогнозисти, які, загалом, вірили в перемогу українського клубу, не могли передбачити, що вона буде настільки переконливою. І що суттєво – красивою з точки зору футбольної естетики. Мабуть, ще від червня минулого року, від матчу Україна – Сербія (5:0), не доводилося бачити такої впевненої та привабливої для ока гри команди, за яку вболіваєш.

Сумнівів у ігровій перевазі команди Луїша Каштру не виникало з перших хвилин гри і до самого її закінчення. “Шахтар” переважав “Базель” в усьому: швидкості ніг і думки, злагодженості та взаємодії всередині поля, чіткості дій у захисті. А головне, як здалося, у значно кращому налаштуванні на гру. Можливо, таке враження виникло через те, що гравці “Базеля”, пропустивши гол від Мораєса вже на 2 хв., тривалий час перебували у стані легкого нокдауну, не знаючи, звідки їм чекати наступного удару. “Шахтар” же грав для власного і своїх вболівальників задоволення, тривалі проміжки часу контролював м’яч в стилі “тікі-таки” a la “Барселона”, від чого в швейцарців, здавалося, голова пішла обертом. Коли ж на 22 хв. Тайсон не без легенької допомоги рикошету завершив багатоходову атаку, сумніви у підсумку гри мали б зникнути навіть у затятих футбольних песимістів. Вони б таки точно зовсім зникли, якби голкіпер “Базеля” не парирував підступний удар Марлоса і якби ще через декілька його не підстрахувала хрестовина воріт, яка прийняла на себе, здавалося б, вивірений до сантиметра удар Маркоса Антоніо.

Ситуація вимагала від “Базеля” активних дій у другому таймі, але у команди, яка звикла грати другим номером, за принципом стисненої пружини, це виходило не надто переконливо. Деякі віддалено загрозливі моменти біля воріт “Шахтаря” зрідка виникали, головно через дрібні похибки центральних оборонців. Втім, дебют одного з них у матчах такого рівня – Бондара – можна вважати цілком вдалим і навіть обнадійливим з точки зору майбутнього протистояння з куди грізнішим “Інтером”. Взагалі, приказка “Щастить сильнішим” вчора на стадіоні у Гельзенкірхені, здається, справдилася сповна: на 75 хв. Тайсон, безумовно найкращий у складі “гірників” трохи картинно впав у штрафному майданчику “Базеля”, але зумів переконати арбітра у порушенні правил проти нього. Пенальті чітко реалізував Патрік. У боксі в подібних випадках прийнято викидати на ринг білий рушник, але гравці “Базеля” були змушені випити чашу до дна. Ще гіркішою її зробив Додо, який, перебуваючи, як видалося, у мікроскопічному офсайді, точним ударом в кут на 88 хв. завершив сольний прохід і передачу Тете. Гол у ворота П’ятова уже в компенсований час в умовах зрозумілого розслаблення захисників навряд чи хоч трішки втішив швейцарців.

Отже, 17 серпня у Дюссельдорфі “Шахтар” зустрінеться у півфіналі з “Інтером”. Днем раніше у Кельні другого фіналіста визначать “Манчестер Юнайтед” і “Севілья”, які у півфінальних двобоях з однаковим рахунком 1:0 здолали, відповідно, “Копенгаген” і “Вулверхемптон”. Назви команд-півфіналістів не здалися б дивними й недоречними і у вирішальних поєдинках Ліги чемпіонів. “Шахтареві” тепер належить довести, що в цій компанії він опинився невипадково, і що здатен протиставити щось вагоме не лише європейським середнякам (“Вольфсбург” і “Базель” – саме з цієї категорії), а й топ-клубам.

Ігор Дуда