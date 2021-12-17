У швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування турніру Ліги націй 2022/2023 рр.

Власне, збірної України, яка виступатиме в лізі В, стосується лише 2022 рік. 2023 – й це вже “парафія” еліти ліги А, які аж тоді, у червні, розіграють між собою титул чергового переможця турніру.

Наразі ж стало фактом те, що трохи занудливі звуки шотландської волинки (і, можливо, вигляд кривих чоловічих ніг у національному одязі – спідниці кілті) наступного року тривалий час переслідуватимуть українців. Окрім того, що ми у березні зіграємо зі збірною Шотландії стиковий півфінальний матч за право участі у Кубку світу-2022 (на жаль, на виїзді), руки відомих в минулому футболістів француза Піреса та іспанця Мендьєти визначили нам у суперники збірну Шотландії і у турнірі Ліги націй. Два інших опоненти – збірні Ірландії та Вірменії.

Можна дорікнути жеребу за деяку одноманітність його вибору – змагатися впродовж короткого періоду (4 матчі групового турніру пройдуть у червні, ще 2 – у вересні) з двома представниками, скажімо так, своєрідного британського стилю видається деякою надмірністю.

Можна нарікати на необхідність летіти аж на Кавказ. А можна просто прийняти жереб із смиренням і готуватися до наступних поєдинків.

А хіба щось інше залишається?