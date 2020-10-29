“Ференцварош” – “Динамо” – 2:2

Не хочу виступати в ролі великого ясновидця (тим більше що мій прогноз на гру не справдився), але коли на 41 хв. Де Пена забив другий гол у ворота суперників, завершивши фланговий прохід Буяльського, промайнула думка: “Все, зараз сядуть на своїй половині, почнеться хаос, нерви, купа неточностей в передачах і, врешті-решт, втратять перемогу”. До кінця тайму це похмуре передбачення не встигло справдитися, але в другій половині матеріалізувалося сповна. У подібному ключі оцінив матч екс-гравець збірної України а нині коментатор Євген Левченко: “Два абсолютно різних тайми у виконанні “Динамо”. Перший – добре позиційно, рух, комбінації. Другий тайм – явно провалили. Фізично підсіли, після 1:2 і вилучення Сидорчука – зламалися психологічно. 2:2, по-моєму, закономірний результат”. Можна додати: могло бути й гірше, якби на 5-й доданій хвилині голкіпер “Динамо” Бойко не “витягнув” м’яч з-під поперечини. Після цього вже й нелегко визначитися, чи сумувати за втраченою перемогою, чи радіти хоча б нічиїй. 2:2 – саме такий ендшпіль матчу передбачив у своєму прогнозі шанувальник стародавньої гри на дошці з клітинками на ім’я Леонід (прізвище скромно просив не називати).

Загалом, нічого особливого нового “Динамо” не відкрило – погана звичка різко здавати по ходу матчу й віддавати ініціативу супернику регулярно спостерігалася і раніше. І це не була запланована ігрова аритмія, яку часто практикував В.Лобановський, а саме тривалі періоди провалів у грі. Але з приходом М. Луческу в кількох поєдинках динамівці додавали в другому таймі й схиляли шальки терезів на свою користь. Так було, приміром, в матчі з голландським АЗ. В Будапешті ж все вийшло “з точністю до навпаки”. Нічого не вдієш – старі болячки досить живучі. І, віддаючи належне наполегливості гравців угорського флагмана, яких завзято підтримували заповнені на третину трибуни, не можна не сказати, що гості суттєво допомогли їм досягти більш-менш прийнятного результату. Можна, звичайно, фантазувати, що було б, якби у воротах стояв Бущан а в захисті грав Миколенко (перший гол у ворота “Динамо” після удару з доволі гострого кута – наслідок надмірної “розрідженості” захисту і нехай невеликої, та все ж помилки голкіпера). Можна, зрештою, втішити динамівців – он “Боруссія” з Менхенгладбаха в попередньому турі в матчі з “Інтером” у Мілані пропустила на 90-й хвилині а у домашньому поєдинку з “Реалом” дала змогу супернику забити два голи під самісіньку завісу матчу… Але краще б взяти на озброєння приклад “Шахтаря”, який у матчі з тим же “Інтером” виявив гідні поваги терпіння і здатність боротися, зціпивши зуби. Саме цього явно забракло вчора гравцям “Динамо”.

У другому матчі групи G “Барселона” здолала на виїзді “Ювентус” – 2:0. Причому кривдник “Динамо” в попередній грі – Мората – цього разу відзначився вже не “дублем”, а “хет-триком”. Щоправда, радощів від цього звершення іспанець не отримав – всі його голи відмінив VAR. 4 листопада на киян чекає матч в Барселоні проти Мессі та його партнерів. Цікаво, що ж на них там очікує? Досвід підказує, що буде щось… страшнувате, але надія, цей одвічний супутник слабших, в глибині душі все ж жевріє…