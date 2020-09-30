“Динамо” – “Гент” – 3:0

Виявляється, зовсім нешкідливими для нервів українських вболівальників можуть бут матчі зі статусом поєдинку Ліги чемпіонів. Маю на увазі – на етапі кваліфікації, оскільки сподіватися на таку розслаблено-безпроблемну атмосферу поєдинків у груповому турнірі не доводиться. Досить сказати, що перше щось схоже на загрозливий момент біля воріт “Динамо” виникло ах на 21 хв. – як наслідок помилки захисника Забарного. І це – з боку команди, яка просто змушена була робити ставку на атаку, наполегливий пошук щастя біля воріт суперника. Натомість динамівці з дивовижною легкістю оволоділи серединою поля, за ними залишалася значна частина підборів м’яча біля штрафного майданчика “Гента”, і вже на 9 хв. Буяльський забив ефектний гол п’ятою після флангової передачі Супряги. Таки мав рацію хтось з футболістів “Динамо”, який сказав перед матчем, що на кваліфікаційних стадіях попередніх турнірів суперники в команди були значно сильніші. Думається, за збереження минулорічної системи турніру УПЛ (з 12 командами) нинішній “Гент” зовсім не обов’язково потрапив би після першого етапу в першу шістку.

Та це, зрештою, проблеми бельгійського клубу і його керівництва, які в нинішніх обставинах щасливо зіграли на руку команді М.Луческу. Крім гола Буяльського, зміг смачно прикластися до м’яча Шапаренко, струсонувши стійку воріт, а на 35 хв. знову відзначився “свій серед чужих”: захисник “Гента” Пластун незграбно підставив руку під свій же удар головою у власному карному майданчику, і Де Пена чітко реалізував пенальті. Будь-які сумніви щодо підсумку двобою зникли – очікувати за такої гри від “Гента” аж трьох забитих мячів (за умови відсутності таких з боку “Динамо”) було просто нереально. Коли ж на початку другого тайму Родрігеш реалізував другий пенальті, призначений за фол проти Супряги, гра втратила будь-який спортивний інтерес. Можливо, це позначилося на діях динамівців, які немовби осідлали свого давнього улюбленого коника – почали збиватися на індивідуальні дії (особливо цим грішив Вербич), помилятися в передачах і головне – втратили концентрацію в обороні. Якби не голкіпер Бущан, котрий здійснив декілька блискучих “сейвів” після ударів практично впритул, і не Кендзьора і Караваєв, котрі вибивали м’яч з лінії воріт, кінцевий рахунок для “Гента” міг би бути більш пристойним. Це викликає зрозумілі побоювання перед груповим турніром, в якому суперники навряд чи схильні будуть вибачати згадані вище недоліки у грі “Динамо”. Така думка склалася не лише в мене.

Мірча Луческу: “До того моменту, як рахунок став 3:0, жодних проблем не було: ми контролювали гру, гравці виконували те, про що ми домовлялися – грати компактно, строго. Але потім розслабилися, робили те, чого не можна було робити”.

Артем Франков, журналіст: “Кількість моментів, створених і не реалізованих “Гентом” – дзвіночок на майбутнє. Щоб нам ці відверто фарсові і фартові моменти потім боком не повилазили…”.

Хто старатиметься, щоб “Динамо” недоліки у його грі вилізли боком – дізнаємося 1 жовтня, коли відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Ігор Дуда