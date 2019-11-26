Cьогодні на українських вболівальників чекає матч з розряду тих, коли надія ніби й не проти того, щоб змахнути слабенькими крильми і здійнятися в небо, але її одвічний опонент – гіркий досвід – важкими гирями повиснув на ногах і невблаганно тягне додолу…

Сьогодні – зустріч “Шахтаря” у Манчестері з місцевим “Сіті”. І, щоб додати до й без того малоперспективної картини ще більшої безнадії, зазначу: в складі гірників не буде Марлоса і Тайсона. Навіть присутність цих двох топових гравців клубу на полі у попередніх поєдинках з “містянами” не вберігала від оглушливих поразок, а коли вже їх не буде… Уява малює вже зовсім сумні перебіг і результат майбутнього матчу, але… давайте дамо цій пані-фантазерці копняка під… делікатне місце й спробуємо відшукати якісь макові зернятка оптимізму. Найперше: у складі “Сіті” не виступатиме завжди голодний до голів Агуеро – саме вчасно для “Шахтаря” (нехай футбольний бог вибачить мій цинізм) аргентинець зазнав травми у останньому матчі АПЛ проти “Челсі”. Однак, крім нього у розпорядженні Х.Гвардіоли є ціла обойма (а то й дві) виконавців світового рівня. Та й сподіватися на те, що лондонські “пенсіонери” витиснули з них останні сили, і сьогодні господарі на Etihad Stadium ледве волочитимуть ноги, не доводиться.

Ще одне макове зернятко підкинув у програмі “Великий футбол” телеексперт Віктор Леоненко. На його думку, у відсутності Марлоса в матчі проти “Сіті” нічого страшного немає – як не крути, а гравцям “Шахтаря” доведеться переважно оборонятися і намагатися відібрати м’яч, а саме в цьому Марлос не надто сильний… Та й інші експерти програми майже одноголосно зазначали, що картати за поразку гравців “Шахтаря” ніхто не буде, отож, мовляв, вони можуть зіграти без зайвого тягаря відповідальності… А передматчева заява коуча “Шахтаря” Л. Каштру взагалі звучить вельми сміливо: “Ми не приїхали сісти, закритися і чекати атак «Сіті». Це не частина нашого ДНК. Ми постараємося знайти правильні шляхи до воріт «Манчестер Сіті”.

Так то воно так, але той же Х. Гвардіола в інтерв’ю перед матчем заявив, що його команда саме сьогодні може остаточно закрити питання перемоги у групі. Мабуть, хитрий іспанець доволі чітко уявляє, як це зробити. А тому…

А тому – почекаємо до 22.00 і, як кажуть, нехай буде, як буде.

Наразі ж – серія прогнозів на матч “Манчестер Сіті” – “Шахтар”. Висока ступінь прогнозованості підсумку гри знову змусила переважно звернутися до людей, у яких інтерес до футболу (якщо такий є взагалі) посідає скромне місце слідом за політикою, курсом іноземних валют, шопінгом, рибалкою, шахами і ще купою захоплень, від “копаного м’яча” вельми віддалених. Втім, спершу все ж надам слово знаному в місцевих журналістських і спортивних колах колезі:

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 2:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 3:0

Оксана, викладачка музики – 1:1 (а раптом…)

Леонід, любитель шахів – 4:1

Валентина, дизайнер – 1:0

Ірина, економіст – 4:0

Василь, нічний сторож – 2:2 (“Шахтар” знову відіграється на останніх секундах)

Ігор Дуда