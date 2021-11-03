“Динамо” – “Барселона” – 0:1

Гідність – поняття значуще, тим більше якщо крім неї похвалитися особливо нічим. Дві поспіль поразки від “Барселони” з однаковим рахунком 0:1 – це вам не 0:5 від “Баварії”, коли перевага гранда над європейським середняком була просто непристойною і лише підсилила аргументацію тих, хто виступає за реформу Ліги чемпіонів. В обох матчах з Blaugranas “Динамо”, можна сказати, продемонструвало всі свої нинішні можливості, яких цілком достатньо для лідерства в УПЛ і яких явно замало на євроарені. На жаль – і свої характерні недоліки, які теж сходять з рук у першості Україна, але які безжалісно караються за її межами. Найперший серед них: у поєдинках з суперниками такого рангу кожен сприятливий момент набуває ваги чи то золота, чи платини – в усякому разі, ними треба дорожити і намагатися використати. Удари Де Пени і Шапаренка в першому таймі, Циганкова і Вербіча в другому мали досягати мети, але… щоразу чогось не вистачало. І голкіпер Тер Штеген виручав, і підвела (як у випадку з добиванням Вербіча) влучність.

На тлі відсутності голів і сумного “0”, який досі залишається в графі забитих “Динамо” голів (такого, здається, досі з киянами в Лізі чемпіонів не траплялося) якось відходить на задній план продемонстрована ними непогана гра. Тут, мабуть, слід уточнити: грати у таку гру динамівцям дала змогу “Барселона”. Іспанці могли дозволити собі таку розкіш, оскільки теж створювали непогані (і численні) нагоди для того, щоб вразити ворота Бущана. В кількох випадках голкіпер виручив партнерів, ще раз йому на поміч прийшла бічна стійка, однак на 80-й хвилині після прострілу з флангу і вбивчого удару Фаті під поперечину врятувати не змогло вже ніщо…

Якщо абстрагуватися від усіляких ілюзій і рожевих мрій, то можна сказати, що “Динамо” йде за графіком, який і можна було передбачити після жеребкування групового турніру. Хіба що в домашній грі з “Бенфікою” можна було сподіватися на щось більше, ніж нічию. І хоча б одним голом у чотирьох (!) матчах вже можна було “розродитися”. А якщо подивитися трохи ширше – то на якій, скажіть, підставі має претендувати на щось серйозне представник країни, клуби якої залюбки програють і фінам, і казахам? Поразка з пристойним рахунком – це, мабуть, найбільш реальне за нинішніх умов. Її й отримали. 0:1 – саме такий підсумок назвав у своєму прогнозі відомий журналіст Роман Якель. Йому, багаторічному власкору “Дзеркала тижня”, напевно, було видніше, ніж іншим…

У іншому матчі групи “Баварія” добряче “потопталася” на “Бенфіці” нашого Яремчука – 5:2.