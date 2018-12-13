Ліга чемпіонів: у стольнім місті на Дніпрі тріумфував “Allons enfents de la Patrie”

13/12/2018 Розмір тексту:

“Шахтар” – “Ліон”- 1:1

Тріумфував (хоча правильніше буде сказати – має деякі підстави для втіхи) і переможець останнього в цьому році опитування серед вболівальників. Депутат міськради Святослав Півторак точно передбачив результат поєдинку – не інакше як набуте вміння орієнтуватися у хитросплетіннях формальних і неформальних взаємостосунків у будівлі на Листопадовій є хорошим тренінгом і прислуговується в спортивному прогнозуванні. Він же, до речі, був єдиним, хто передбачив перемогу “Шахтаря” у попередньому матчі з “Хоффенхаймом”.

Досаду тренера і гравців “Шахтаря” можна зрозуміти, хоча, припускаю, вона не може зрівнятися з тим, що відчувають футболісти московського ЦСКА. Навряд чи і в найстрашнішому сні їм могло наснитися, що вони двічі обіграють сам “Реал” (причому в останньому матчі в Мадриді – 3:0) і… посядуть останнє місце в своїй групі. Але досада – почуття деструктивне і довго тривати не може. Он і хавбек гірників Тарас Степаненко одразу ж після гри відзначив, що не можна сказати, що “Ліону” пощастило – у французів було чимало моментів, щоб забити. І що, можливо, й краще, що доведеться грати в Лізі Європи – там суперники іншого рівня. Чи виявляться “Челсі”, “Арсенал”, “Валенсія”, “Байєр” суперниками “іншого рівня” – покаже час. Наразі ж можна сказати, що свій шанс на плей-офф Ліги чемпіонів “Шахтар”, мабуть, упустив у першому матчі в Ліоні, коли дав змогу супернику ліквідувати відставання у два голи. З “Сіті”, будемо об’єктивні, в підопічних П.Фонсеки шансів не було; матчі з “Хоффенхаймом” вони провели загалом гідно. “Ліон” же не дав перемогти себе вдома і – “поставив печатку” на акті про виліт “Шахтаря” з Ліги чемпіонів у Києві.

Справедливість результату гри визнав і сам коуч гірників: “Матч в жодному разі не був для нас переможним – результат говорить сам за себе. Що не вдалося? Втримати перевагу, яка була в нас за рахунку 1:0. Завдяки індивідуальним діям Фекіра “Ліону” вдалося зрівняти рахунок”.

Справді, гол-відповідь “Ліона” на 65 хв. значною мірою відбувся завдяки індивідуальній майстерності одного з їхніх лідерів, який обрав оптимальне рішення, перебуваючи в оточенні кількох суперників. Але і в першому таймі, до і після гола Мораєса на 22 хв. гості не раз могли скористатися загрозливими пустотами в центрі захисту “Шахтаря”. Той же Фекір, Депай мали непогані нагоди, щоб відзначитися, а Траоре взагалі, скориставшись загальмованістю центральної ланки оборони господарів, вийшов з П’ятовим віч-на-віч, але переграти голкіпера не зумів. Віддаючи в деякі проміжки ігрову перевагу супернику, “Ліон”, додавши в швидкості, швидко повертав її собі. А після того, як рахунок зрівнявся, гості без якихось надмірних зусиль довели гру до бажаного закінчення. Трохи прикро? Так. Справедливо? Без сумніву.

Отже, тепер “Шахтар” складе у Лізі Європи компанію “Динамо”. А у плей-офф Ліги чемпіонів потрапили лише представники провідних європейських футбольних к раїн: 4 – з Англії, 3 – з Іспанії та Німеччини, 2 – з Італії та Франції і по одному – з Голландії й Португалії. Футбольна ієрархія – річ вперта.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів та 1/16 Ліги Європи відбудеться 17 грудня.

Ігор Дуда