“Шахтар” – “Боруссія” (М) – 0:6

У футболі, як і взагалі в житті, радість і смуток часто йдуть поряд одне з одним. І один стан плавно (чи не дуже) переходить у інший. Одним з достоїнств “Шахтаря” у попередніх матчах проти “Реала” та “Інтера” називалося вміння його гравців терпіти, буквально вигризати потрібний результат. У поєдинку ж з “Боруссією” підопічним Л.Каштру і терпіти особливо не довелося – їх спіткала, якщо так доречно буде висловитися, швидка (хоч і не безболісна) смерть уже на початку гри. Одразу ж пішли прахом усі прогнози тернополян, а німецький страховий агент, як виявилося, надто скромно оцінював можливості своїх співвітчизників, спрогнозувавши лише 2:1 на їхню користь.

Уже post factum можна знайти сумну закономірність в тому, що сталося і констатувати, що одна справа – грати у своєму чемпіонаті з “Минаєм”, “Інгульцем” і “Маріуполем” і дещо інша – конкурувати (і доволі успішно) з “Баварією”, іншою “Боруссією” (з Дортмунда), “Лейпцигом”, “Байєром”… Якщо ж виходити з того, що кожна невдача має своє прізвище, то стартовий провал “Шахтаря” мав доволі поширене українське прізвище Бондар. Саме недогляд молодого центрального оборонця в першому випадку і незграбність в другому призвели до того, що уже на 17 хв. “Боруссія” вела з перевагою в 2 м’ячі. Це при тому, що “Шахтар” на той час навіть не спромігся наблизитися до воріт гостей. Коли ж на 25 хв. знову не виручив молодий голкіпер Трубін і у ворота “гірників” влетів третій м’яч, гравців команди (а з ними – і глядачів біля телеекранів) охопив зрозумілий стан шоку.

Втім, можна припустити, що певну зловтіху могли відчувати ті футболісти, яким було відмовлено в праві вийти в основі: П’ятов, Кривцов, Степаненко, Патрік, Коваленко (хоча дехто з них у другому таймі з’явився на полі, однак гри команди не підсилив). Молоді, нехай і небезталанній, властива нестабільність, і вчора сильно розхваленій останнім часом зміні “Шахтаря” прийшла нещаслива пора її виявити. Звісно, допоміг у цьому суперник: можна сказати, що коуч німецької команди М. Розе переграв тактично свого візаві Л.Каштру. У гравців “Боруссії” і близько не було пихатої зверхності “Реала”, а в тому, що стосується методичного тиску, вони могли б дати фору й “Інтеру”. Єдине, що могло допомогти “гірникам” за таких умов – це спортивна Фортуна, але вона, вирішивши, вочевидь, що достатньо сприяла їм у попередніх матчах, вчора гуляла деінде. Підтвердження цього – ще один гол у ворота “Шахтаря” під завісу першого тайму. За такого розвитку подій у боксі викидають на ринг білий рушник, але оскільки в футболі таке не прийнято, довелося бідолашним гравцям українського чемпіона випити гірку чашу до дна.

Їхні муки в другому таймі ні до чого путнього не привели (якщо не вважати отим путнім ще два голи “Боруссії” – після “дитячої” помилки нашого голкіпера і безнадійної загальмованості захисту та оформленого хет-трику французького форварда гостей Плеа) і змусили сприймати подвиги в попередніх поєдинках як значною мірою щасливу випадковість. Справді, чого вони варті з ігрової точки зору якщо з таким оглушливим тріском провалилися тепер? І, що прикро, сьогодні з Барселони, де зіграє дуже ослаблене коронавірусом і дискваліфікацією “Динамо”, навряд чи доводиться очікувати особливо втішних вістей. Однак від киян особливих подвигів і не чекають, в той час як від “Шахтаря” очікували чого завгодно, але не такої принизливої поразки…

У іншому матчі групи В “Реал” удома переміг “Інтер” – 3:2.