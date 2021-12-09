“Бенфіка” – “Динамо” – 2:0

Уболівальники старшого віку, напевно, пригадують популярний “Кабачок “13 стульев” на телебаченні, в якому радянські актори щосили (і не без успіху) зображали польських панів, пань і панянок. У одному з сюжетів колоритний Пан Спортсмен, пригадується, розповідав історію про те, як його команда зіграла матч з якимось титулованим суперником. Справа була вже за рахунку, здається, 0:17. “Я вдарив раз по воротах, вдарив вдруге, а там, дивись, і до гола недалеко…”, – ділився враженнями після гри персонаж…

Цей спогад виник, коли вчора спостерігав за подіями матчу “Бенфіка”-“Динамо”, так би мовити, у товаристві експертів програми Fanclub на каналі “Футбол-1”. Вже наприкінці першого тайму, коли наші “горіли” 0:2 (цей рахунок виявився остаточним, і саме такий підсумок гри спрогнозували два Ігори: мистецтвознавець Дуда і просто пенсіонер Загородній) і виникло щось схоже на гострий момент в штрафному майданчику португальців, відомий тренер В’ячеслав Грозний зробив висновок: “Підхід до воріт непоганий”. Далі, за логікою, вже і до гола було недалеко…

Розумію: фахівець відшукав якийсь момент позитиву і хотів дати хоч краплю надії вболівальникам. Власне, в даному випадку вона мала значення отої сумнозвісної “припарки для мертвого”, адже турнір “Динамо”, можна сказати, провалило, а усіх командних підходів до воріт вистачило аж на один (!) гол Гармаша у домашній грі з “Баварією”. Заради справедливості: українці у звітній грі забивали, але це був наш Яремчук, який таким чином обірвав свою кількамісячну безгольову серію за “Бенфіку”. Радів колишній гравець “Динамо” з цього приводу, можливо, сильніше, ніж прийнято в таких випадках, але на це у Романа, напевно, є свої причини. Коли ж випала нагода відзначитися Циганкову, наш хавбек бездарно змарнував її, пробивши повз порожні ворота з кількох метрів. “Нема слів – одні вирази”, – так прокоментував цей епізод відомий журналіст Артем Франков.

Описувати перипетії цього матчу, в якому для “Динамо” йшлося лише про престиж (і, можливу, якусь преміальну суму), напевно, зайва справа. Зазначу лише, що не вдалося ні зберегти престижу, ні розжитися на преміальні. Такий, на жаль, нинішній рівень “Динамо”, який М.Луческу за два роки роботи не вдалося підвищити ані на міліметр – коли підходити до цього за критеріями Ліги чемпіонів. Щось системно кризове діється в нашому футболі, щось у нім явно “не так”, коли ми з року в рік деградуємо на євроарені – щоб не вжити “міцнішого” визначення…

Втім, судячи з розрекламованої церемонії відзначення 30-річчя УАФ, яка має відбутися сьогодні, цього не скажеш. Але чи не в отакій розбіжності помпезного гламуру і реального стану справ – одна з головних причин наших хронічних невдач?