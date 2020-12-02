“Шахтар” – “Реал” – 2:0

Настрій після такої гри протестує проти сухого звіту про неї, отож трохи пограюся в… ну, хоча б в Хемінгуея.

Розлючений бик з налитими кров’ю очима дивився на свого ворога. Він уже отримав дуже болісний удар шпагою, почав стікати кров’ю, але ще мав сили й сподівався таки здолати противника. Не просто здолати – втоптати в пісок арени. Тому й вперто кидався на чоловіка з дратівливою червоною шматиною в руці. Майстерний випад тореро і другий разючий удар шпаги не добив бика відразу, але відчувалося, що разом з кров’ю, що стікала, його залишає і надія…

Не зовсім приємні результати наших клубів і збірної цієї осені все ж трохи зафарбовані у яскраві, наче сукня танцівниці Flamenco, іспанські барви. Спершу національній команді вдалося (доволі несподівано) обіграти в Києві “червону фурію”, потім “Шахтар” теж сенсаційно здолав у Мадриді “Реал”, а вчора підтвердив, що результат першого матчу не варто розглядати як надто вже велику сенсацію.

Так, “Реал” нині не той – хоча, судячи з того, що він двічі обіграв у групі “Інтер”, ця думка не є безсумнівною. Але вчора у Києві стара гвардія “галактікос” – Бензема, Модріч, Кроос – виглядала доволі блідо, а ті, з ким пов’язується майбутнє найтитулованішого клубу світу, ще не видаються цілком готовими взяти на себе ношу відповідальності за його майбутнє. Хоча, може, це просто так здається. От що не здається, а є беззаперечною реальністю – це те, що “Реал” програв обидва матчі, причому команді, яку, напевно, сподівався обіграти без проблем. Навіть мого відносного оптимізму в прогнозі (я передбачав нічию на фоні повного “пораженчества” інших прогнозистів) виявилося недостатньо, щоб передбачити такий підсумок гри.

Вона, ота гра, а також сумний досвід двох матчів з “Боруссією” вимагали від гравців “Шахтаря”, передусім, уважності й повної концентрації в обороні. Про це нагадав епізод на 4 хв., коли Додо обрізався в центрі поля, і вже через кілька секунд Бензема вивів на ударну позицію Асенсіо. На щастя, останній влучив у штангу.

Трохи дивно ставити королівський клуб з Мадрида нижче “Боруссії” з Менхенгладбаха, але події першого тайму наштовхували саме на таку думку. “Реал” не демонстрував такої злагодженої і потужної гри, завдяки якій “Боруссія” двічі не залишила каменя на камені від тактичних побудов “Шахтаря”. Це, однак, не завадило підопічним Зідана подати більше пів десятка кутових, а моментами – й гостро діяти в штрафному майданчику, як у епізоді, коли голкіпер “Шахтаря” Трубін лише інстинктивним викиданням руки парирував постріл Асенсіо у ближній верхній кут. Часами “Реал” брав підступи до воріт “Шахтаря” у облогу, але обложені відбивалися вперто й загалом, надійно. Це, мабуть, найбільше, що можна поставити в заслугу “гірникам” у першій половині – їхні атакувальні потуги, які здебільшого ініціював Тайсон, якоїсь загрози воротам “Реала”, в яких, напевно, добряче змерз бельгієць Куртуа, не становили.

Такий хід матчу вимагав якихось тренерських коректив, передусім з боку Зідана, оскільки коуч “Шахтаря” Каштру, напевно, не заперечував би, якби нулі на табло збереглися до кінця матчу – після “побиття немовлят”, яким стали матчі з “Боруссією” це було б значним прогресом. Але Каштру зумів у роздягальні налаштувати своїх підопічних таким чином, що ігрова перевага “Реала” почала танути наче перший зимовий сніг на київському полі. Відповідно, почали змінюватися в бік вирівнювання показники ударів по воротах і кутових Перший тривожний дзвінок пролунав для “Реала” на 52 хв., коли Тайсон самотужки продерся до воріт і завдав удару. Куртуа виручив свою команду, але вже через декілька хвилин виявився безсилим після удару Дентіньо з кількох метрів. “Реал” очікувано посунув уперед, але саме посунув, а не полетів – проблеми, що їх мадридці ставили перед захистом “гірників”, успішно розв’язувалися останнім. До того ж Трубін, здавалося, притягував удари Бензема, Асенсіо, Родриго наче магніт – всі м’ячі летіти в нього. А коли під час контрвипаду на 82 хв. Соломон (вдала заміна Каштру) розрахованим ударом вдруге пробив Куртуа, перемога, яка до гри здавалась фантастичною, набула цілком реальних обрисів. У час, що залишився, гравці “Шахтаря” вперто, але, як здалося, без якихось надзусиль звели нанівець не дуже загрозливі спроби мадридців відігратися.

Отже, 2:0. Можна радіти? Ні – божевільна “група смерті” продовжує підносити її учасникам неймовірні варіанти майбутнього. Після виграшу “Інтера” в “Боруссії” в Німеччині (3:2) склалася ситуація, коли “Реал”, який залишав поле у Києві з похнюпленою головою, цілком може виграти групу, а “Шахтар” може опинитися й на останньому місці. Все, як і прогнозувалося, вирішиться в останньому турі.