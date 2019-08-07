“Брюгге” – “Динамо” – 1:0

Розпочну з післяматчевих коментарів уболівальників на спортивному сайті:

“У що грає “Динамо” при Хацкевичі – взагалі ніхто не знає”.

“Брюгге” намагається грати і дає грати супернику. Але якщо суперник не може грати – вони не винні”.

“Вербіч і Циганков просто “мертві”, що ж казати про інших…”.

“Це не “Брюгге” виграв – це “Динамо” програло… “Брюгге” небагато на що здатний, але динамівці самі віддавали йому м’яч – не треба навіть було його забирати…”.

“Глас народу”, як кажуть – глас Божий… У оцінках вболівальників – доволі точна характеристика гри “Динамо” в цілому і його провідних виконавців, які у звітному матчі виявилися, м’яко кажучи, не на висоті. Вона, загалом, співпадає з думкою тренера “Динамо” О. Хацкевича: “Ми добре почали матч, контролювали гру… але потім досвідчені футболісти часто допускали невимушені помилки при виході з оборони в атаку. Почали квапитися, після відбору відразу ж втрачали м’яч… Все ж другий тайм вселяє оптимізм перед грою в Києві…”.

Оптимізм вселяв і початок матчу. Десь до 20 хв. важкувато було визначити, хто господар поля – обидві команди почергово контролювали м’яч, гра була доволі видовищною і зовсім не нагадувала обережний дебют шахової партії – радше розвивалася за схемою “атакуєте ви – атакуємо ми”. Апогеєм став момент, який Бєсєдін створив собі сам, продершись по центру “на побачення” з екс-голкіпером “Ліверпуля” Міньоле. Однак форвард, напевно, вирішив, що цього подвигу з нього цілком достатньо, й завдав якогось зовсім незграбного удару. І – дав додатковий привід для чергової порції злослів’я на свою адресу експерту каналу “Футбол” В.Леоненку. Після цього у механізмі “Динамо” наче щось зламалося, з’явилася нервозність, якась незрозуміла боязкість, пішла гра на відбій…

Бельгійці ж, згадавши, що грають вдома і що цим бажано скористатися, насіли на ворота Бойка, якому частенько доводилося виправляти “ляпи” партнерів і відчитувати їх за недбалість в захисті. Пропущений гол за такого перебігу подій часто не змушує на себе довго чекати. Так і сталося: Караваєв, який теж не може занести матч у Брюгге собі в актив, збив гравця суперників у штрафному майданчику, а Бойко цього разу дива не створив…

Ряд замін у другому таймі дещо “освіжили” гру “Динамо”. Уругваєць Де Пена і недавнє придбання – люксембуржець Родрігеш навіть мали зручні нагоди для взяття воріт, але перший щосили запустив м’яч вище них, а другий навпаки – не вдарив, а радше тицькнув шкіряну кулю… Натомість Циганков, який теж з’явився по перерві, продемонстрував лише, що перебуває в далеко не оптимальних кондиціях.

Цілком можливо, що у матчі-відповіді “Динамо” зможе перемогти з потрібним рахунком – “Брюгге” (в перекладі – “міст”) зовсім не здається нездоланною переправою. Але… той же О. Хацкевич нещодавно висловив думку, що нинішньому складу команди вже пора замахнутися на участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Замахнутися, звісно, можна, але вчорашня гра в Брюгге засвідчила, що у головному турнірі “Динамо” зовсім не гарантоване від виїзних або навіть домашніх 0:4 чи 0:5 від умовних “ПСЖ”, “Реала” чи “Челсі”. Тож чи варто пнутися зі шкіри, щоб потім тішити рідну публіку такими звершеннями? Можливо, синиця в руках у вигляді Ліги Європи наразі таки краще?

Матч-відповідь – 13 серпня.

Ігор Дуда