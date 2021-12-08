“Шахтар” – “Шериф” – 1:1

Оперативність і головне – точність наших сайтів новин (в тому числі й столичних) нерідко викликає подив. Або ж роздратування різного ступеню. Надзвичайно цікавий і головне – дуже важливий матч останнього туру групового турніру Ліги чемпіонів між нашим “Шахтарем” і молдовським “Шерифом” подивитися вчора не було можливості. Отож, вранці включив канал 24 News, сподіваючись довідатися рахунок. На стрічці новин побачив 1:0 на користь “гірників”. Не скажу, що це викликало невимовний захват – українському клубу в нинішньому турнірі вже нічого не “світило”, але – хоча б повноцінні три пункти, які й для рейтингу країни були незайвими…

Коли ж зайшов на сайт спортивних новин і побачив бідкання коуча і гравців “гірників” про те, що “Шахтар” мав забивати “Шерифу” 5 голів і взагалі – закривати гру ще в першому таймі”, то, ще й не бачачи остаточного рахунку, зрозумів, що повідомлення 24 News про 1:0, сказати б, грішило проти істини. Не скориставшись цілою купою вигідних нагод (тут з оцінкою самих київських донеччан і їхнього італійського allenatore можна погодитися) та солідною ігровою перевагаю протягом усієї гри, гравці “Шахтаря” не втримали мінімальну перевагу в рахунку (гол на 42 хв. забив Фернандо) і пропустили вже на 3-й доданій хвилині. Постріл “шерифа” Ніколова (вдала, як виявилося, заміна від Юрія Вернидуба) виявився для “гірників” не те щоб фатальним – все, що могли, вони втратили ще раніше. Така ситуація, коли можна нарікати на невисоку реалізацію моментів, не була характерною для “Шахтаря” цієї осені: у матчах з “Реалом” та “Інтером” їм довелося вирішувати інші завдання, а перша гра з тим же “Шерифом” у Тирасполі несподівано виявилася повністю проваленою. Схоже враження залишиться і від виступу команди в цьогорічному турнірі загалом…

А сьогодні настане кінець митарствам у Лізі чемпіонів іншому нашому флагману (дивно це якось звучить з урахуванням цьогорічних здобутків…). Завдання “Динамо” в Лісабоні однозначно буде складнішим – “Бенфіка” зацікавлена в результаті, може за сприятливих обставин обійти в турнірі “Барселону”, отож поставиться до матчу цілком серйозно. Яким видасться візит команди Луческу до Португалії? Ось остання (в нинішньому році) серія прогнозів тернополян і гостей міста – на гру “Бенфіка” – “Динамо”:

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Ігор Дуда, мистецтвознавець – 2:0

Ігор Загородній, пенсіонер – 2:0

Ірина, економіст – 2:1

Сем’юел, студент з Конго – 1:0