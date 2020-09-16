“Динамо” – “АЗ” – 2:0

За своїм сюжетом цей матч був доволі схожим на поєдинок за Суперкубок України між “Динамо” і “Шахтарем”. Як і три тижні тому, динамівці, наче терплячий рибалка на березі річки, довго сиділи із закинутою вудкою, стиха чортихаючись, аж поки не підсікли не надто велику, але й не зовсім маленьку рибину.

Чи пощастило “Динамо”, як і у тому ж матчі з “Шахтарем”? Напевно. Як на мій не дуже досвідчений погляд, гра киян під керівництвом М.Луческу наразі ще мало чим відрізняється від тої, що вони її демонстрували під проводом “фізруків” О.Хацкевича і О.Михайличенка. Можна, звісно, за бажання відшукати якісь нові барви у діях Де Пени, можна віддати належне румунському коучу за довіру молодим (в центрі захисту цього разу доволі непогано зіграв 18-річний Забарний), але загалом команда поки що здебільшого сподівається на щасливий випадок. З іншими ж, суто ігровими компонентами, наразі помітні більші чи менші проблеми.

Переповідати перший тайм – трохи марудна справа. Попри прогнози наших оракулів і передбачення вболівальників на сайтах, гравці АЗ не забажали змиритися з долею, яку їм пророкували, і одразу ж заявили про свої права як господарів гри. Їхня перевага, втім, не набула ознак повного нахабства; господарі тримали оборону без надмірних зусиль, а наприкінці тайму були майже винагороджені за терплячість: Буяльський бив, здавалося, напевно, але м’яч притягнула до себе лиса голова досвідченого захисника, екс-гравця збірної Нідерландів Влара. Тому ж Буяльському судилося відіграти важливу роль у першому голі “Динамо”: на 49 хв. він втрутився у перепасовку гравців АЗ на їхній половині і точною передачею вивів Родрігеша віч-на-віч з голкіпером. Люксембурзький легіонер “Динамо” сповна скористався шансом.

Після гола динамівці, підбадьорені успіхом та імперативними вигуками Луческу з тренерської зони, на якийсь час налагодили щось схоже на осмислену командну гру в центрі, в якій можна було побачити навіть серії точних передач. Втім, вже невдовзі вони повернулися до звичної манери, тобто віддали територіальну перевагу супернику. Матеріалізувати її в голи гравцям АЗ не вдалося. Натомість “Динамо” зусиллями Супряги і Де Пени створило два напівмоменти. Гра нервів для вболівальників тривала до 86 хв., коли м’яч після флангового навісу Кендзьори і помилки голкіпера АЗ знайшов голову Шапаренка і після зустрічі з нею приземлився у сітці. До честі гостей, вони не опустили безпомічно руки і вже під самісіньку завісу гри випробували реакцію голкіпера “Динамо” Бущана. А коли вже й страж воріт не міг нічим зарадити, м’яч після удару когось із голландців головою легенько “поцілував” поперечину.

Отже, 3 раунд кваліфікації подолано – не без усмішки спортивної Фортуни. На черзі – поєдинки 4 раунду проти бельгійського “Гента” – 23 вересня на виїзді та 29 вдома. Пікантності цьому двобою додає те, що за “Гент” виступають одразу 3 українці: Р.Безус, Р.Яремчук та І.Пластун. Кар’єра у “Динамо” свого часу в двох Романів не склалася, і тепер вони матимуть додаткову мотивацію довести, що їх даремно недооцінили в Києві.

Ігор Дуда