“Гент” – “Динамо” – 1:2

Скидається на те, що таки матимемо дві команди в груповому турнірі Ліги чемпіонів, чого не було вже давненько. На радість українських вболівальників, “Динамо” за рясного дощу перемогло на виїзді бельгійський “Гент”. Тепер завдання – спромогтися не розгубити у матчі-відповіді в Києві здобуту перевагу. Підстав побоюватися цього, здається немає: “Гент” видився нічим не сильнішим, а подеколи й слабшим, ніж “Олімпік” і “Львів”, з якими “Динамо” зустрічалося на старті сезону в матчах УПЛ. Не кажучи вже про “Десну”. Хоча, звісно, в футболі трапляється всяке і заздалегідь думати про суперників у групі не варто – краще почекати до вечора наступного вівторка.

Якщо вже завів мову про радість українських вболівальників, то зазначу, що один з них – регулярний учасник опитувань сайту Микола Рудик – має для неї додаткові підстави. Якщо й не для радості, то принаймні для певного задоволення, адже саме він точно передбачив результат гри в Генті.

Слід, однак, сказати, що раділи вчора не всі українці. Для трьох наших легіонерів у “Генті” гру можна охарактеризувати як невдалу. Це – якщо сказати м’яко. Яремчук залишив поле вже на 23 хв. через травму; Безус на початку другого тайму впродовж кількох хвилин “напрацював” на дві жовті картки, а Пластун на 79 хв. так невдало підставив ногу під удар Циганкова, що від неї мяч потрапив просто до Де Пени, який буквально прошив низовим ударом голкіпера господарів. Цей гол ніби “запечатав” ту ігрову перевагу, яку мали динамівці над суперником впродовж усієї гри. Через згаданий дощ М. Луческу вкрив голову рушником і став трохи нагадувати послушника з якогось монастиря, який проводить час у духовних медитаціях. Хід гри, загалом, зовсім не заважав такому душевному стану румунського коуча. На тлі, скажемо відверто, просто “ніякого” “Гента” футболістам “Динамо” періодами вдавався і пресинг, і колективний відбір, і тривалий розіграш м’яча всередині поля – за мінімального спротиву суперників. В деякі моменти штрафний майданчик господарів нагадував обложену фортецю – от тільки тарана чи катапульти, щоб пробити її мури бракувало. Супряга, вдало підставивши ногу на 9 хв., надалі якось загубився на полі, а про удари здалеку “Динамо”, до виходу на поле Циганкова, здавалося, зовсім забуло. На жаль, не забули кияни виявити звичні огріхи в обороні при стандартах. Під завісу першого тайму голкіпер Бущан, який до того більше потерпав від дощу, ніж від атак гравців “Гента”, помилився на виході, що дало змогу нападнику господарів головою вразити ворота.

Отже – цілком комфортні 2:1 на виїзді й, судячи з того, що тренер “Гента” Де Деккер назвав поразку “справжнім ударом”, є вагомі підстави сподіватися, що через тиждень його команда не оговтається від нього настільки, щоб створити гравцям Луческу значні проблеми. Треба спокійно довести свою перевагу і готуватися до групового турніру, матчі якого навряд чи будуть складатися для підопічних М.Луческу настільки комфортно. Навіть в некомфортних погодних умовах.

Ігор Дуда