“Динамо” – “Баварія” – 1:2

Розпочалася гра з трохи кумедного епізоду, хоча одному з його учасників було зовсім не до сміху: Горецка вже на 2 хв. вирішив діяти за правилом “Бий своїх – боятимуться чужі” й щосили запустив м’ячем просто у пах своєму партнеру Толіссо. Цей епізод дав старт короткотривалому спалаху дикості на полі й за його межами: на зелену галявину раптом вибіг хтось не надміру адекватний (в коментарях відреагували лаконічно: “Дятел), а на трибуні зчинилася невеличка колотнеча. Не забарився й гол – у виконанні того, від кого його найбільше можна було сподіватися: на 14 хв. Левандовскі майстерним ударом через себе приблизно з 11-метрової позначки спрямував м’яч точнісінько в нижній кут воріт Бущана. Гол виник практично з нічого, але, з іншого боку, чи не є вміння створювати отакі взяття воріт – “з нічого” – однією з ознак справжнього класу?

Після такого доволі бурхливого (з якого боку не подивись) початку гра дещо заспокоїлася, аж тут раптом на 29 хв. спортивна Фортуна мало не винагородила динамівців за тривале “гольовий піст” у турнірі, причому доволі курйозним чином: баварці спільними зусиллями Горецки і Нойєра ледь не організували гол у власні ворота. Посипали попелом голову гості з цього приводу не стали (якщо посипали взагалі) і під завісу першого тайму подвоїли свою перевагу. Дотепно пропущений Мюллером м’яч, удар Комана у верхній кут – отримуйте lieben Freunde, майже в роздягальню. А вже в доданий час Толіссо тонким, вивіреним ударом (хочеться сподіватися, його голос після влучання згаданого м’яча на початку в делікатну ділянку тіла тонким не став…) ледь було не закрив остаточно будь-яку інтригу вже в середині гри, але Бущан був на висоті. Резюме першої 45-хвилинки: сталося те, на що й сподівалися…

Вже на початку другого тайму Шапаренко, зігравши у “стінку” з Буяльським, вийшов на “рандеву” з Нойєром, але, вочевидь, реноме стража воріт світового рівня подіяло на Миколу паралізуюче: рішення він прийняв далеко не найкраще. Відчувалося, що “Баварії” в цьому матчі вже нічого не потрібно (для неї не була б згубною навіть фантастична за цих обставин поразка), отож її гравці взялися спокійно розігрувати м’яч всередині поля. Так тривало до 70 хв., поки не сталася справжня аномалія нинішнього турніру Ліги чемпіонів – гол “Динамо” у ворота суперників. Це Гармаш, отримавши передачу від Циганкова, таки зумів переграти великого Нойєра. Тепер “Шахтар”, принаймні до поєдинку з “Інтером”, не матиме підстав надто гоноруватися своїм (також єдиним) забитим м’ячем у турніру. Склалося враження, що наче якісь пута спали з ніг динамівців – побачивши, що ворота “Баварії” аж ніяк не зачакловані, вони заграли енергійніше і наполегливіше Впродовж кількох хвилин хороші нагоди відзначитися мали Сидорчук і Циганков – обом, здавалося, не вистачило якоїсь дрібниці. А на 89 хв. Циганков практично вийшов сам-на-сам з Нойєром, однак ситуацію для німців врятував все той же Горецка, вибивши м’яч у підкаті. Наш рудоволосий хавбек не заспокоївся і на першій доданій хвилині таки влучив – на жаль, лише у бічну стійку…

Що ж, мали рацію численні скептики перед матчем: “Динамо” поступилося. 1:2 – саме такий рахунок назвала перед поєдинком кваліфікована економіст(ка) і чарівна пані на ім’я Ірина (shame on you, men…). А для самих динамівців невеличкою ложечкою бальзаму на душу можуть бути слова півзахисника “Баварії” Сане, який висловив думку, що майстерні гравці в “Динамо” є, і що декілька з них могли б грати й за “Баварію”.

Втішимося хоча б цим, оскільки більше особливо нічим – єврокубкова весна обійдеться без “Динамо”…