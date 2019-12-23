У холодну пору року зростає кількість пожеж через порушення правил безпеки під час експлуатації електричних обігрівачів, печей, котлів, камінів. У цей час збільшується і кількість загиблих людей.

Смерть через отруєння чадним газом зареєстрували працівники поліції в Бережанському районі. 64-річний мешканець села Стриганці ліг увечері спати, але вранці вже не прокинувся через несправну грубку.

Слід пам’ятати, що перед початком опалювального сезону та впродовж нього слід чистити від накопиченої сажі димоходи та печі. Осіла на стінках димаря вона, при попаданні маленької іскри з каміна або печі, може в будь-який момент спалахнути. Ще одна помилка людей, що живуть в будинках з пічним опаленням, – передчасне закриття заслінок. При відсутності тяги в печі передчасно закрита заслінка немає припливного повітря для горіння, вугілля продовжує тліти в умовах недостатньої подачі кисню. Чадний газ не згорає і може поширитися в приміщення, викликавши токсичну, часто смертельну дію на організм людини.

Якщо додатково опалюєте оселю за допомогою електрообігрівача, запам’ятайте декілька правил. Електрообігрівач слід обирати тільки заводського виготовлення. Дуже небезпечно використовувати саморобні прилади з відкритим нагрівальним елементом. Не розташовуйте нагрівальні прилади близько до легкозаймистих речей, пам’ятайте, що не можна сушити речі на обігрівачах.

Необхідно враховувати, що потужність більшості сучасних електрообігрівачів – кілька тисяч ват і їх використання створює серйозне навантаження на електромережу. Стара електропроводка може не витримати такого енергоспоживання і загорітися.

І найголовніше – перш ніж вийти з помешкання або лягти спати, необхідно вимкнути обігрівач, наголошують у поліції.