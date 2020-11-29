Завдяки лідерам партії “Довіра” Петру Гадзу та Миколі Люшняку у Бучацькій центральній районній лікарні вже скоро запрацює кабінет комп’ютерної томографії.

Наразі у медзакладі завершують ремонт колишнього приміщення рентген-кабінету, аби встановити там комп’ютерний томограф.

Народний депутат Микола Люшняк посприяв у передачі КТ-апарату з київської лікарні. А депутат Тернопільської облради від партії «Довіра», голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз виділив чималу суму для ремонту необхідного приміщення, розповідає головний лікар Бучацької ЦРКЛ Олег Щиголь.

– Коли я звернувся до Миколи Володимировича та Петра Івановича щодо створення кабінету комп’ютерної томографії, вони одразу відгукнулися. Микола Люшняк посприяв, аби у нашому медзакладі з’явився комп’ютерний томограф. Для того, щоб здійснити ремонт приміщення, у районному бюджеті не було коштів, а сума необхідна є досить великою – пів мільйона. За підтримкою я звернувся до Петра Гадза. Він вислухав і сказав, що готовий допомогти. Роботи вже підходять до завершення, залишилося орієнтовно 20 %. Думаю, вже незабаром у нашій лікарні запрацює кабінет комп’ютерної томографії. Це вагомий внесок для наших громадян, – зазначив Олег Щиголь.

Днями Петро Гадз та Микола Люшняк відвідали Бучацьку ЦРКЛ. Вони поцікавилися перебігом ремонту приміщення.

– Це не перша допомога Бучацькій райлікарні. За п’ять останніх років було придбано обладнання на понад 3 мільйони гривень. Сьогодні, в час, коли пандемія охопила весь світ, ми бачимо, що меценати Бучаччини в особі ТзОВ «Бучачагрохлібпром» не стоять осторонь. Вони купляють апарати ШВЛ, надають фінансову допомогу. Петро Іванович завжди готовий підставити плече рідній громаді. На таких людях тримається Бучацький край і вся Україна, – наголосив Микола Люшняк.

Петро Гадз у свою чергу підкреслив, що надав допомогу лікарні ще у вересні, однак попросив, аби до виборів цього не озвучували й не сприймали як підкуп.

– Дякую усім бучаччанам за те, що проголосували за мене та партію «Довіра». Бучаччина – чудовий край працьовитих людей, але лише Бог знає, з якими труднощами й брудом ми зіткнулися на виборах. Я ніколи не думав, що новостворену партію «Довіра» не будуть допускати до виборів. В Золотому Потоці допустили в суботу, напередодні голосування, а до Бучацької ОТГ – у четвер. Звісно, це були нерівні змагання, бо наші депутати не могли агітувати, оскільки відстоювали свої права у суді. Коли я після виборів почув про усі фальсифікації та низьку явку, то подумав: Боже, невже це Бучач. Може, Донецьк?! Вибори вже позаду, але я прошу бучаччан, аби цей жах більше не повторився. А новообраним голові та депутатам бажаю, щоб у Бучачі завжди була повага один до одного. Мене моя мама завжди вчила робити людям добро. Я постараюся зробити все, аби створювати робочі місця, інвестувати у наш край, аби Україна була найкращою в світі, – резюмував Петро Гадз.