Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок привітав тернопільську молодь із завершенням Академії політичної альтернативи. Фоторепортаж

Свободівець привітав учасників – тернопільську молодь, із успішним завершенням Академії та наголосив, що сьогодні країна потребує молодих та перспективних людей, які здатні принести в життя держави позитивні зміни.

– Вітаю вас із завершенням студій. Ви сьогодні відповідно отримаєте дипломи, однак, не у них справа, а втому чого ви навчилися. Якби у нас, ще за часів моїх студентських років, відбувалися подібні заходи, то все розвивалося б набагато швидшими темпами. Завжди наголошую, що рушійною силою прогресу в будь-якому суспільстві є молодь. Саме зараз наше майбутнє за вами – за молоддю. Саме тому наша політична сила – ВО «Свобода», дуже багато уваги приділяє саме молодіжній політиці. У нас діє декілька молодіжних організацій. Та сама «Студентська Свобода», організація «Сокіл» тощо. Я більше хочу сказати: найуспішнішими сьогодні в політичних партіях, зокрема і в «Свободі», є люди, які приходили молодими і цілеспрямованими. Ми дуже розраховуємо саме на ваше покоління. Ми його називаємо поколінням ровесників Незалежності. Це ті люди, які народилися разом із Українською державою або трохи пізніше, – зауважив Олег Тягнибок.

Лідер ВО «Свобода» під час зустрічі із слухачами Академії політичної альтернативи також згадав і про свої студентські роки, про життя в радянському союзі та про сьогоднішні реалії, зокрема і у передвиборчому процесі.

– Ви усі народилися за часів Незалежності, і не знаєте, хіба з розповідей, що таке радянський союз. Що це за суспільство, в якому не можна вільно говорити того, про що думаєш. Коли за політичний анекдот можна було років так на 10 загриміти в тюрму. Коли тобі разом із зарплатою видавали талони, щоб придбати цукор, масло чи смердючу лікарську ковбасу. Якщо ти не працював, то придбати цих продуктів не міг. Ось такі самі принципи були і в тодішній демократії, коли ти вільно проявити себе не міг. За тебе все вирішували. Я добре пам’ятаю, як тоді я разом із однолітками ризикували задля українського майбутнього, як ми створювали різноманітні молодіжні організації, як оголошували голодування у центрі Києва – на майдані Незалежності. Сьогодні ж ми живемо у Незалежній Україні. Ми можемо вільно говорити, думати, обирати, проте ми ще повинні спільно пройти шлях до розквіту, – наголосив Олег Тягнибок та зазначив:

– Переконаний, що українців довели до жахливих реалій. Коли ціла нація хоче обирати кращого із кращих, а натомість їй пропонують обирати з-поміж гірших. Тобто націю вже поставили в рамки. Особливо це стосується мого і ще старшого покоління, яке постійно обирає менше зло. Цим самим ми лишаємо молоде покоління майбутнього. Як на мене, це сьогодні є хворобою цілої нації. Саме тому наше покоління покладається на вас – на молодь, яка здатна розпочати новий розділ українських історії та розвитку, Слава Україні!

Привітав учасників Академії і мер Тернополя Сергій Надал.

– У мене, мабуть, одна із найбільш приємних місії, адже мені довірили розпочинати і завершувати Академію у Тернополі. Ваша участь у подібних навчаннях – свідчення того, що ви не є байдужими і переживаєте за майбутнє нашого народу і країни. І не важливо чи кожен із вас у майбутньому стане депутатом чи політиком, найважливішим є те, що вам не начхати. Звісно, найлегше сидіти і критикувати усіх, які вони погані, однак найважче піти та самому взяти відповідальність на себе та зайнятись важливою справою. Вірю, що вам під силу саме друге. Також я вірю, що молоде покоління зможе розбудувати тут успішну країну. Саме тому молодіжна політика у роботі міської ради є однією із найбільш пріоритетних, – пояснив Сергій Надал.

Після завершення останнього заняття понад два десятка тернопільської молоді отримали свої дипломи про успішне проходження Академії політичної альтернативи.

Нагадаємо, що Академія політичної альтернативи – проект «Студентської Свободи» покликаний об’єднати соціально активну молодь, яка готова змінювати України. Академія діє у різних містах України.