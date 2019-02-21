Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок привітав тернопільську молодь із завершенням Академії політичної альтернативи. Фоторепортаж
Останнє заняття із молодими учасниками Академії політичної альтернативи провів лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Свободівець привітав учасників – тернопільську молодь, із успішним завершенням Академії та наголосив, що сьогодні країна потребує молодих та перспективних людей, які здатні принести в життя держави позитивні зміни.
– Вітаю вас із завершенням студій. Ви сьогодні відповідно отримаєте дипломи, однак, не у них справа, а втому чого ви навчилися. Якби у нас, ще за часів моїх студентських років, відбувалися подібні заходи, то все розвивалося б набагато швидшими темпами. Завжди наголошую, що рушійною силою прогресу в будь-якому суспільстві є молодь. Саме зараз наше майбутнє за вами – за молоддю. Саме тому наша політична сила – ВО «Свобода», дуже багато уваги приділяє саме молодіжній політиці. У нас діє декілька молодіжних організацій. Та сама «Студентська Свобода», організація «Сокіл» тощо. Я більше хочу сказати: найуспішнішими сьогодні в політичних партіях, зокрема і в «Свободі», є люди, які приходили молодими і цілеспрямованими. Ми дуже розраховуємо саме на ваше покоління. Ми його називаємо поколінням ровесників Незалежності. Це ті люди, які народилися разом із Українською державою або трохи пізніше, – зауважив Олег Тягнибок.
Лідер ВО «Свобода» під час зустрічі із слухачами Академії політичної альтернативи також згадав і про свої студентські роки, про життя в радянському союзі та про сьогоднішні реалії, зокрема і у передвиборчому процесі.
– Ви усі народилися за часів Незалежності, і не знаєте, хіба з розповідей, що таке радянський союз. Що це за суспільство, в якому не можна вільно говорити того, про що думаєш. Коли за політичний анекдот можна було років так на 10 загриміти в тюрму. Коли тобі разом із зарплатою видавали талони, щоб придбати цукор, масло чи смердючу лікарську ковбасу. Якщо ти не працював, то придбати цих продуктів не міг. Ось такі самі принципи були і в тодішній демократії, коли ти вільно проявити себе не міг. За тебе все вирішували. Я добре пам’ятаю, як тоді я разом із однолітками ризикували задля українського майбутнього, як ми створювали різноманітні молодіжні організації, як оголошували голодування у центрі Києва – на майдані Незалежності. Сьогодні ж ми живемо у Незалежній Україні. Ми можемо вільно говорити, думати, обирати, проте ми ще повинні спільно пройти шлях до розквіту, – наголосив Олег Тягнибок та зазначив:
– Переконаний, що українців довели до жахливих реалій. Коли ціла нація хоче обирати кращого із кращих, а натомість їй пропонують обирати з-поміж гірших. Тобто націю вже поставили в рамки. Особливо це стосується мого і ще старшого покоління, яке постійно обирає менше зло. Цим самим ми лишаємо молоде покоління майбутнього. Як на мене, це сьогодні є хворобою цілої нації. Саме тому наше покоління покладається на вас – на молодь, яка здатна розпочати новий розділ українських історії та розвитку, Слава Україні!
Привітав учасників Академії і мер Тернополя Сергій Надал.
– У мене, мабуть, одна із найбільш приємних місії, адже мені довірили розпочинати і завершувати Академію у Тернополі. Ваша участь у подібних навчаннях – свідчення того, що ви не є байдужими і переживаєте за майбутнє нашого народу і країни. І не важливо чи кожен із вас у майбутньому стане депутатом чи політиком, найважливішим є те, що вам не начхати. Звісно, найлегше сидіти і критикувати усіх, які вони погані, однак найважче піти та самому взяти відповідальність на себе та зайнятись важливою справою. Вірю, що вам під силу саме друге. Також я вірю, що молоде покоління зможе розбудувати тут успішну країну. Саме тому молодіжна політика у роботі міської ради є однією із найбільш пріоритетних, – пояснив Сергій Надал.
Після завершення останнього заняття понад два десятка тернопільської молоді отримали свої дипломи про успішне проходження Академії політичної альтернативи.
Нагадаємо, що Академія політичної альтернативи – проект «Студентської Свободи» покликаний об’єднати соціально активну молодь, яка готова змінювати України. Академія діє у різних містах України.
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