День клоуна. Зеленський і Ляшко пішли у президенти

Політична партія “Слуга народу” на позачерговому засіданні в понеділок ухвалила рішення про висунення шоумена, художнього керівника студії “Квартал 95” Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

“Кандидатом на пост президента України від партії “Слуга народу” було висунуто Володимира Зеленського, художнього керівника студії “Квартал 95″”, – повідомляє прес-служба В.Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, з’їзд уповноважив керівника партії Івана Баканова на підписання рішення про висунення кандидата від партії на виборах президента України і на подання документів, передбачених законом “Про вибори президента України”, в Центральну виборчу комісію з правом передоручення цих повноважень третім особам.

Рішення щодо цих двох питань ухвалено одноголосно.

Також “Радикальна партія” висунула свого лідера Олега Ляшка кандидатом на пост президента України. Таке рішення ухвалив XXII з’їзд партії, який відбувся в понеділок у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Під час з’їзду продемонстрували відео зі зверненнями прихильників О.Ляшка з різних регіонів. Також кілька прихильників політика, його вчителька і його заступник по фракції у Верховній Раді Андрій Лозовий виступили на з’їзді.

Згідно з інформацією, озвученою на з’їзді, в заході взяли участь 1100 делегатів.