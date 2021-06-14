Прем’єру ексцентричної комедії Марти Гушньовської «А хай то Качка копне!» покажуть цього тижня у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Покази відбудуться 16 червня о 18.00 та 18 червня о 15.00.

– Постановку планували зіграти до 40-річчя театру, проте карантин вніс свої корективи, тож показати нове творіння можемо лише тепер, – розповіли у ляльковому. – Ексцентрична комедія «А хай то Качка копне!» адресована дорослим та дітям віком від 16 років. Для здійснення постановки запросили Ніко Лапунова з Полтавського театру ляльок, художнє вирішення взяв на себе заслужений художник України Володимир Якубовський. Це перша спільна робота тернопільських лялькарів з цим режисером і, «ненароком» обмовившись, скажемо, що не остання. Часу для роботи над виставою було дуже обмаль – лише два тижні, проте коли всі знаходять спільну мову та працюють злагоджено, у результаті з’являється вистава, яка займає достойне місце в репертуарі театру та в серцях глядачів.

«А хай то Качка копне!» – це розповідь про життя – про його сенс і про те, що кожен завжди і всюди може віднайти свій сенс життя, і часто там, де на це найменше сподіваєшся. Дія відбувається в музеї. Ніч, цокіт старовинного годинника, сервант з антикварним посудом, чути сопіння сторожа. Раптом у цю спокійну картину вриваються грабіжники, які, аби не попастися, розповідають веселу історію «складного» життя однієї качки.

Фото із сайту лялькового театру