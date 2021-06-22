Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відзначив ювілей.

Офіційна дата створення нашого лялькового – 1 квітня 1980 року. Через пандемію та карантинні обмеження минулого року святкувань з нагоди 40-річчя не робили. Тож, як тільки дозволили проводити масові культурні заходи, 18 червня у театрі організували довгоочікуване свято. Цього дня відбувся прем’єрний показ вистави Марти Гушньовської «А хай то Качка копне!». Її постановку здійснив полтавський режисер Ніко Лапунов. Нагадаємо, що ця вистава бере участь у Четвертому всеукраїнському театральному фестивалі-премії «Гра». Тож на її перегляд приїхали також експерти фестивалю, які неочікувано потрапили ще й на святкування. Після перегляду вистави колектив театру приймав багато вітань не тільки від колег і шанувальників, а й влади. Привітав колектив і його директор.

«На початку 80-х на театральній афіші нашого краю з’явилося нове ім’я – Тернопільський обласний театр ляльок, – написав у себе на сторінці у фейсбуці директор- художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Іван Шелеп. – Він народився у місті курбасівських театральних вечорів і цим прирік себе на непростий шлях до успіху і слави. Кожен у житті робить перші кроки. Театр робив їх у мистецтві, шукав свою неповторну тему, свого драматурга, свого глядача. З чого розпочинається Театр, для нас, тернопільських лялькарів? Звичайно, – з глядачів, яких треба зацікавити і виховати, як справжніх театралів! Чим є Театр для кожного із нас? Відповіді різні… Для творчих обдарованих людей – це покликання! Хтось знайшов себе в образі героя, хтось радість від спілкування зі своїми однодумцями, хтось душевний спокій… Все це об’єднує людей єдиною метою – творити мистецтво! Це місток поколінь, творчих особистостей, працівників різних професій, де кожний залишає мов слід, свій талант, своє розуміння і відчуття краси в його духовному наповненні і прагненні передати свої знання у спадок іншим… Тим, які прийдуть пізніше, та оцінивши цей безцінний дар зможуть додати щось від себе для майбутніх поколінь! Зі святом, дорогий Колективе!»

Фото зі сторінки Івана Шелепа