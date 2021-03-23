Вчора близько 15-ї години патрульні отримали повідомлення, що на вул. А.Живова заявник знайшов гаманець із документами та грошима, який лежав на лавці.

Інспектори прибули за вказаною адресою, де на них чекав небайдужий громадянин. Чоловік передав поліцейським знайдені речі, тож охоронці порядку розпочали пошуки власника.

Провівши ряд заходів, патрульним вдалося встановити власницю загублених речей та зв’язатися з нею по телефону. Вона була дуже здивована й дякувала охоронцям порядку та небайдужому чоловіку за допомогу. Жінка попрохала передати речі своїй племінниці, адже сама вже далеко від Тернополя. Інспектори зустрілися із жінкою та передали їй знайдені речі.