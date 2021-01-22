Лежав без верхнього одягу: на узбіччі виявили замерзлого чоловіка

Тіло чоловіка на узбіччі дороги в селі Жеребки Підволочиського району виявив водій автомобіля. Він, проїжджаючи повз, побачив невідомого та викликав бригаду екстреної швидкої допомоги.

Медики, які приїхали на місце події, констатували лише смерть і поінформували про це правоохоронців.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий за життя зловживав спиртними напоями. На момент смерті на ньому не було верхнього одягу.

При попередньому огляді на тілі чоловіка судово-медичний експерт слідів тілесних ушкоджень не виявив. Причина смерті тридцятисемирічного чоловіка – переохолодження.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.