До поліцейських звернулася жителька обласного центру з проханням розшукати її приятельку, 1937 року народження. Жінка пішла з дому та не повернулася.

На пошуки тернополянки було задіяно особовий склад територіального підрозділу поліції в складі працівників карного розшуку, дільничних офіцерів та кінологів.

За словами старшого оперуповноваженого Тернопільського відділу поліції Івана Касараби жінку знайшли в понеділок, 27 липня.

За допомогою технічних засобів, правоохоронці зафіксували сигнал мобільного зниклої. Телефон та сумку з особистими речами пенсіонерки поліцейські знайшли на сміттєзвалищі об’їзної обласного центру.

Обстежуючи прилеглу територію, правоохоронці розшукали там й зниклу. Вона лежала в рові при свідомості, однак не могла пояснити як туди потрапила.

На місце події виїжджала бригада швидкої медичної допомоги, працівники якої госпіталізували тернополянку до медзакладу. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють у поліції.