Показник летальності у січні на Тернопільщині почав стрімко збільшуватися.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Лише попередньої доби з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло четверо людей.

Найвищі показники летальності у Борщівському, Заліщицькому, Монастириському і Теребовлянському районах. На цих адміністративних територіях летальність вища, ніж загалом по Україні.

«Є райони, де летальність нижча середньообласного показника. Така ситуація у Борщівському, Заліщицькому, Монастириському, Теребовлянському районах. Тут показник складає майже 2%. Монастириський і Заліщицький райони перші були задіяні в пандемії. Заліщицький район сусідній із Борщівським, тому там ситуація схожа. Показник летальності минулого року в державі був 1,8. В нашій області 1,4. На таких показниках ми завершили 2020 рік. За попередніми даними можна сказати, що у нас летальність у 2021 році вже складає 1,8%, в Україні – 1,9%. Тобто ми доганяємо вже загальноукраїнський показник», – розповіла під час оперативної наради Оксана Чайчук.

Загалом від початку пандемії на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 534 людини. Найбільше летальних випадків зафіксовано у віковій категорії 69 – 80 років.