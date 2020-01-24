Троє людей померло на Тернопільщині від наслідків грипу. А в Україні кількість летальних випадків сягнула одинадцяти.

За інформацією обласного лабораторного центру, у нашому регіоні рівень захворюваності продовжує інтенсивно рости.

617 випадків на 100 тис. населення – такі показники захворюваності на грип і ГРВІ на Тернопільщині, – повідомила на прес-конференції завідувач відділу обласного лабораторного центру Марія Павельєва. В регіоні активно циркулюють віруси грипу.

«У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, за винятком Тернопільської області, де зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ. Лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А, також виявлено вірус грипу H1. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. За перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °С і більше, кашель, в окремих випадках — блювота і пронос) обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря».

Лікарі наголошують: єдиний захист від вірусів грипу – вакцинація. Упродовж минулого тижня в Україні проти грипу вакциновано майже 1,5 тисячі людей, а з початку жовтня щеплення зробили майже 232 тис осіб. Втім, такі показники називають невисокими для формування колективного імунітету.

Софія Романська