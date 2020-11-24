У новому випуску телепередачі “Le Маршрутка” Леся Нікітюк розповіла про туристичні місцини та цікавинки західної України.

Телеведуча відвідала Івано-Франківщину та Тернопільщину, пише Терміново.

Леся Нікітюк побувала на санно-бобслейній трасі у Кременці, оглянула вишитий іконостас у церкві села Тютьків Теребовлянського району. На тій же Теребовлянщині відома телеведуча побувала в гостях у родині художників з Кровінки, які виготовляють фігури казкових героїв з цементу. Насамкінець передачі Леся змогла дістатися населеного пункту, котрий шукала протягом усього випуску — Раю на Бережанщині.