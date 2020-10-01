У четвер, 1 жовтня, в приміщенні готелю “Тернопіль” відбулася пресконференція, на якій була представлена перша п’ятірка кандидатів у депутати до Тернопільської міської ради від партії “Батьківщина”.

Претенденти на депутатські мандати представили своє бачення розвитку міста, а представники ЗМІ мали змогу поставити їм питання.

Під час презентації, голова міської організації ВО “Батьківщина” Микола Сліпченко акцентував увагу присутніх на професійному досвіді і незаплямованості кандидатів. За його словами в суспільстві є запит як на нові обличчя в політиці, так і на фаховість та професійну підготовку політиків.

“Я гордий бути тут з тими людьми і відчуваю себе частиною команди, яку мені вдалося об’єднати на найближчих 5 років. Цього року ВО “Батьківщина” на місцеві вибори йде під загальним гаслом: “Єдина надійна команда Батьківщина”. Ми підбирали цю команду по особистих якостях, по набору професійних компетенцій, які будуть достатніми для того, щоб змінити Тернопіль на краще”, – зазначив голова організації.

Окремої уваги заслуговує виступ кандидата на посаду міського голови Тернополя Леоніда Бицюри, який йде другим номером у партійному списку партії до міської ради.

Леонід Олексійович дав фахову оцінку стану справ у Тернополі та провів загальний аналіз перспектив міста і області в цілому.

“Вважаю, що першими кроками на посаді міського голови буде повне перезавантаження влади і повна реорганізація структур Тернопільської міської ради. В першу чергу це стосуватиметься блоку містобудування, архітектури, ресурсного забезпечення і галузі освіти. Місто, яке ставить перед собою амбітні завдання, має мати модернізовану систему управління, яка буде складатися з фахівців, які пройдуть відповідно діагностику на профпридатність і будуть підібрані за критеріями власної мотивації. Для них робота має бути місією, як свій персональний внесок в розбудову Тернополя”, – зазначив пан Леонід.

На його думку, має бути переформатований економічний блок, який повинен стати не статистичним органом, а дієвою структурою, яка “вміє, знає, може, має досвід спілкування з економічним сектором, бізнес середовищем та інвесторами”, які чекають на сигнал, щоб зайти в місто Тернопіль.

“Нажаль, Тернопіль втрачає свою інвестиційну привабливість, і ті підприємства, які мали бути збудованими на території Тернопільщини, заходять в інші міста. Для нас це не просто втрата економічних, бюджетних можливостей. Це велика втрата перспектив. В мене є багато напрацювань не тільки в тих сферах, які відносились до моїх професійних обов’язків. Я мав відношення до формування Тернопільської об’єднаної територіальної громади на старті до якої критично відносилося керівництво Тернопільської міської ради. Я достатньо підготовлений до того, щоб очолити місто і повести його у зрозумілому напрямку”.

Повний відеозапис пресконференції: