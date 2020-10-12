Одна з найбільш болючих проблем цього року – це падіння добробуту населення і доходів домогосподарств, мешканців, зокрема, Тернополя.

Про це заявив кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра, відповідаючи на запитання щодо неспроможності значної частини українців сплачувати комунальні тарифи.

«У вашому запитання є декілька складових, перше – це врегулювання розміру тарифів на рівні урядовому та Верховної Ради. Є урядові структури, які визначають і погоджують тарифи.

А друга складова – це є можливості міського бюджету по компенсації збитковості комунальних підприємств. І про це треба відверто говорити., оскільки усі комунальні підприємства теплоенергетики України, не тільки Тернополя, це є підприємства на застарілому обладнанні, яке зношене на вісімдесят і вище відсотків. Тобто коштів на їхню модернізацію в місцевих бюджетів не було, тарифи є соціально виправданими але економічно збитковими, відповідно тут треба для себе вибирати, або модернізація підприємств і зменшення навантаження на населення або інші, ті ж самі косметичні ремонти, які ми зараз бачимо», – зазначив пан Леонід.

Політик вбачає, що населення, зокрема, Тернополя зараз є надзвичайно вразливим до рівня цін і рівня тарифів, тому вважає, що людей необхідно підтримати.

«Підтримати потрібно, з одного боку, бізнес і те підприємництво, яке ще залишилося на плаву, дати йому надію на збереження діяльності. І друге – це підтримати населення певними дотаціями і зменшенням навантаження, скажімо, на оплату в школах та садках. Вважаю, що в такий критичний час цих два акценти мають бути присутні в політиці міського голови:

Перше – це підтримка економічного сектору, бізнес середовища, робота з потенційними інвесторам, які є і чекають на те, щоб їм дали прозорість, відкритість, зрозумілу структуру прийняття рішень і, власне, довіру в стосунках.

Друге – підтримка населення в доволі скрутний час», – додав Леонід Олексійович.