У Тернопільському драмтеатрі ім. Т. Шевченка 15 жовтня відбулася презентація Програми дій «Стратегія горизонт-2025» кандидата на посаду міського голови Леоніда Бицюра.

У своїй Програмі Леонід Олексійович виокремив 12 розділів зорієнтованих на суспільно- політичні та соціально-правові зміни у житті Тернополя:

1. Цінності Урядування;

2. Якісне адміністрування і аудит;

3. Якісна медицина;

4. Містобудування, комунальне господарство та житловий фонд;

5. Економіка та інвестиції;

6. Освіта та виховання;

7. Екологія;

8. Опіка та соціальний захист;

9. Безпека;

10. Транспорт;

11. Культура та креативна індустрія;

12. Сім’я та діти.

«Кожен з розділів є важливим для тернопільської громади. Першим з них є повне перезавантаження влади Тернополя: нові правила роботи міського голови, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Новий формат взаємодії з державними органами, з районною та обласною владами та сусідніми ОТГ.

Ми беремо на себе відповідальність стартового майданчика для економічних проєктів по всій області», – зазначає Леонід Бицюра.

Також кандидат закцентував увагу на проблемі слабкої економіки міста: «По інвестиціях – ми аутсайдери по всій Україні. Ми відстаємо від Івано-Франківська в 15 раз. Інвестори є. Вони чекають прозорості роботи, взаємодії».

Важливим розділом в Програмі Леонід Олексійович вважає і збільшення кількості мешканців міста до 250-ти тисяч осіб та створення середовища для комфортного життя тернополян. Наприкінці презентації до присутніх звернувся голова Тернопільської міської організації ВО «Батьківщина» Микола Сліпченко.