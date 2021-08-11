Новими експонатами поповнився музейний комплекс “Лемківське село”. презентували їх під час двадцять другого міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини». Це два стародруки сімнадцятого століття – церковні книги Октоїх та Анфологіон.

Колись маленьким хлопчиком ці книги побачив на даху в одного лемка Михайло Тиханський – попередній директор музею «Лемківське село». Лемко той був партійцем. Саме в партійців, як пояснив Михайло Тиханський, переховували релігійні речі, бо до них не приходили із перевірками з Комітету державної безпеки. До нашого часу стародруки збереглися не в найкращому стані. Та лемки вирішили відреставрувати їх і для цього передали в Українську академію друкарства, що у Львові. Її ректором є також лемко Богдан Дурняк. Він і привіз на фестиваль відреставровані стародруки та передав їх музею.

– Наша академічна спільнота долучається до підтримки культури та історії лемків, і ми взялися за таку непросту справу, – розповів професор Богдан Дурняк. – Маємо відповідних фахівців справи реставрації стародруків. Коли із лемківського музею нам привезли три коробки з рукописами, то дуже важко було розібратися отриманому матеріалі, бо деякі сторінки мали тільки третю частину, були розділені, не були пронумеровані. Це стародруки 1644 та 1633 років. Ми їх відреставрували до такого вигляду, що наше і наступні покоління зможуть ними користуватися. Це молитовні книги і можна буде досліджувати історію попередніх століть. Реставрація стародруків – дуже складна технологія, яка налічує більше 20 пунктів. Наприклад на окремих сторінках треба було нарощувати папір. Над книгою, яка налічує близько тисячі сторінок робота тривала два роки – це 3-4- магістерські роботи. Для однієї книги ми реставрували шкіряну обкладинку, а для другої повністю відтворили нову, бо її не було. Є ідея оцифрувати ці книги, щоб їх могли побачити не тільки у лемківському музеї, а й усі бажаючі онлайн.

Ці церковні книги XVII століття, як повідомляють на сайті Тернопільської облдержадміністрації, були видрукувані Ставропігійським братством у Львові. Октоїх (Восьмигласник) – книга церковних пісень (тропарів, кондаків, канонів) для восьми голосів у богослужінні на вісім тижнів. Анфологіон – збірка вибраних служб на 12 місяців, присвячених різним святам (Господнім, Богородичним, почитанням святих). До речі, у музеї «Лемківське село» зберігається подібний стародрук – Анфологіон 1651 року.

Фото зі сторінки ТОДА у фейсбуці