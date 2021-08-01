Монастириський обласний комунальний музей лемківської культури й побуту отримав картини народного художника України Михайла Романишина.

Про це повідомив голова організаційного комітету фестивалю “Дзвони Лемківщини” Олександр Венгринович. Роботи репрезентують лемківські мотиви.

В експозиції Михайла Романишина — 26 картин. Кожна з них відтворює життя лемківського народу. Як зазначив Олександр Венгринович, їх передали, щоб учасники фестивалю “Дзвони Лемківщини” дізналися більше про лемківську культуру.

“У нас відбулося засідання організаційного комітету щодо фестивалю “Дзвони Лемківщини”. Під час цього засідання нам передали картини народного художника Михайла Романишина. У Монастириському обласному музеї лемківської культури й побуту їх зможуть побачити всі охочі”.

Додамо, цьогоріч фестиваль “Дзвони Лемківщини” відбудеться 7-8 серпня в урочищі “Бичова” поблизу Монастириськ. Організатори очікують гостей з України та закордону. Загалом у святі візьме участь майже півтори тисячі виконавців.