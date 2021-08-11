Цими вихідними, 7-8 серпня, Монастирищина радо приймала тисячі гостей з різних куточків України та закордону.

Упродовж двох днів тут відбувався ХХІІ Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Розпочалося дійство масштабною ходою учасників центральними вулицями міста. Святковий концерт за участю кілько десятків художніх колективів та окремих виконавців відбувся в урочищі «Бичова». Також гості мали змогу відвідати численні майстер-класи, виставки. А ввечері на запрошення народного депутата Миколи Люшняка відвідувачів фестивалю розважали популярні українські гурти «СКАЙ», Rock-H, тріо «Анця». Концерт зібрав понад 15 тисяч шанувальників.

– Минулого року ми мали перерву через коронавірус. Якось все було дуже сумно. Цьогоріч не сподівалися побачити стільки гостей. Люди не бояться йти, бажання побувати на фестивалі лемківської культури йде від душі, серця. Вкладено дуже багато зусиль, аби все було на такому високому рівні. На «Дзвонах Лемківщини» зацікавлює все, але найбільше – наша творчість, ремесла, концерти, які передають любов до рідної Лемківщини. Люди зі сльозами на очах сидять і слухають виступи, бо це все для них рідне, – зазначила голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Оксана Данилів.

Директорка музейного комплексу «Лемківське село» Віра Дудар подякувала Миколі Люшняку за підтримку та сприяння у розвитку лемківської культури.

– Наш фестиваль вже набув іншого статусу – став міжнародним. Однак, попри це, «Дзвони Лемківщини» залишаються тихим, гарним спотканням лемківської родини. Наші лемки, як пацьорки – розкидані по всьому світу. Вряди-годи вони мають можливість зібратися, – підкреслила Віра Дудар. – Цього року в нас дуже насичена програма. Дякуємо за подарунок народному депутату Миколі Люшняку. На його запрошення на Монастирищину приїхали віп-гурти «СКАЙ», Rock-H, «Анця». Микола Володимирович завжди з нами, спасибі йому за це.

Народний депутат Микола Люшняк наголосив на тому, що «Дзвони Лемківщини» щороку скликають все більше людей та демонструють усьому світові, що лемківській рід не переведеться.

– Один рік не було фестивалю через пандемію. Цьогоріч ми відновили «Дзвони Лемківщини», аби не втратити лемківську культуру, зберегти ідентифікацію. Фестиваль набув міжнародного статусу, тому тепер ми показуємо усьому світові, що українська нація складається з багатьох етнічних груп, серед яких – самобутня лемківська спільнота. Лемки заявляють, що були хрещені ще до Хрещення України-Руси, таким чином наголошують на тому, що є однією із найдавніших етнографічних груп. Смуток за зеленими Бескидами досі живе у лемківських піснях. Їхня любов до роду й рідної землі передалася нащадкам. Сьогодні не лише лемки, але й їхні діти, онуки приїжджають на Монастирищину, аби поділитися своїм багатством – говіркою, оповідками, традиціями. Сьогодні ми показали усім, що лемки – моцні, тому ніякий коронавірус їх не здолає, – наголосив Микола Люшняк.