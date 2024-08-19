Ще один об’єкт нематеріальної культурної спадщини розпочали інвентаризувати на Тернопільщині. Цього разу ним стала лемківська киселиця. Нещодавно відбулася процедура фото та відеофіксації процесу її приготування.

– Це лемківська прадавня страва, – розповіла Світлана Байталюк, директорка департаменту культури і туризму Тернопільської ОВА. – Культура споживання вівсяного киселю своїм корінням сягає дохристиянських часів та є реліктом давньоукраїнської їжі Київської Русі. Киселиця була поширеною на всій території Лемківщини, а найбільше – в Центральній та Східній її частинах. Вона залишається символом гастрономічної культурної спадщини лемків.

Киселиця вважається здоровим харчуванням. Лемки готують її на Святий вечір. Як зварити киселицю розповіли у музейному комплексі «Лемківське село».

– Киселицю можна приготувати з вівсяного борошна, геркулесу чи вівсяної крупи, – розповіли у музеї. – Пів літрової банки вівсяного виробу, 25 грамів дріжджів та окрайчик чорного хліба залити літрою теплої води і поставити в тепле місце на 2-3 доби. Потім перецідити цю закваску через сито, долити ще 2-2,5 літри води, додати 1-2 чайні ложки кмину. Після цього варити, помішуючи, щоб не підгоріло. Коли закипить, додати цибулю, можна підсмажену, приправити часником та сіллю до смаку. Наприкінці додати лавровий лист, перець, лляну або соняшникову олію. Їдять киселицю з картоплею, фасолею або просто п’ють.

Як зазначають у департаменті культури і туризму ТОВА, нематеріальна культурна спадщина є важливою складовою міжнародного іміджу України. Вона відображає регіональну, локальну та культурну ідентичність, що сприяє розвитку туризму та міжнародному визнанню країни. Національний перелік нематеріальної культурної спадщини вже налічує 93 елементи, 2 з них – з Тернопільщини. Доповнити його може і лемківська киселиця.

Ольга Трач

Фото зі сторінки департаменту культури і туризму ТОВА у фейсбуці