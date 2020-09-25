25 вересня Тернопіль прощається з відомим викладачем, улюбленцем студентів та поважним колегою, ветераном ТНМУ ім. І. Горбачевського, професором – Мирославом Миколайовичем Закалюжним.

Поховають науковця у рідному селі на Львівщині, повідомляє Терен.

– За межу вічності відійшов Мирослав Миколайович Закалюжний – ветеран університету, колишній завідувач кафедри іноземних мов, доцент Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського. Він був і залишається у наших серцях світлою людиною, прикладом невтомної працелюбності, мудрості, щирості та доброти. Панахида відбудеться 25.09.2020 об 11.00 за адресою: вулиця Живова, 28/71, – повідомляють в університеті.

Мирослав Закалюжний користувався популярність та був одним з улюблених викладачів студентів. Адже завжди давав шанс виправитися і навіть, здавалося б, нудний предмет – латину, перетворював на свято під час своїх лекцій.

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