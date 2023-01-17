Правоохоронці відділення поліції № 3 смт. Гусятин відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства від якого потерпіла мешканка Чортківського району. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправного.

За словами потерпілої в інтернеті вона знайшла оголошення про можливість легкого заробітку. Зв’язавшись з автором допису, чоловік запевнив 20-річнку дівчину, що підзаробити можна. Для цього необхідно сплатити страховий внесок, після чого він оформить дівчину на роботу. Однак як тільки краянка здійснила транзакцію, аферист вимкнув телефон й видалив допис. За допомогою вона звернулася до правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Вберегти власні кошти можна, для нього не потрібно пересилати гроші на рахунки невідомих. Слід пам’ятати, що кожного дня все більше громадян шукають легких спосіб, аби привласнити чужі заощадження.